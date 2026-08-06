Le recuerdan a Cuauhtémoc Blanco las mentadas que lanzó a David Faitelson

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco revivió polémicos recuerdos de su carrera profesional. En su canal de youtube "El Posscass de Compas" (La Mole Bolita Jiménez) reconoció los insultos que proliferó las ocasiones que coincidió con el periodista David Faitelson.

"Él (Cuau) ponía la pelota (en el tiro de esquina) y veía a Faitelson sentado y éste le estaba mentando la madre a Faitelson, le decía 'chin... a tu madre, gordo de mier...", mencionó el también examericanista Germán Villa.

Al tiempo, el 'Cuau' admitió que insultar al comunicador era una costumbre.

Cabe recordar que el 8 de marzo, una agresión del 'Cuau' contra Faitelson fue inmortalizada. En una grabación se observa al entonces jugador sacar el brazo por una ventanilla del vestidor y golpear en el rostro al periodista, quien se encontraba en la cobertura del juego de Tiburones y Club América.

Incluso en los eventos televisivos en los que han coincidido el Blanco y Fitelson, ambos han hecho mofa de la añeja agresión.

No estudiaba al rival

En otro pasaje compartido con los examericanistas Villa y Terrazas, además del comediante regiomontano 'La Mole', Cuauhtémoc Blanco reconoció que en su trayectoria no se esforzó por conocer de fondo a los rivales.

“No sabía ni quiénes eran ni dónde jugaban, no sé, ahora ya porque mi chavo de 10 años ya sabe de futbol, pero ante Alemania me valía madres, era mejor así, ¿para qué me preocupaba por un ojete que me iba a marcar?", expuso Blanco en referencia al duelo mundialista de octavos de final (29 de junio de 1998) que México perdió 1-2 con Alemania.

El testimonio del Cuau fue respaldado por su amigo y exjugador Isaac Terrazas: "Yo le decía irresponsable, estudia al rival, hay en juego puntos, la Selección... Me respondía 'no, compadre, que se preocupen ellos, chin... su ma...', este cabrón así era".

De igual modo, Cuauhtémoc Blanco reveló algunas mañas para alterar el ánimo del rival.

"Yo les decía, 'ven acá, aquí junto, me sigues marcando, quieres ser famoso, pen... yo soy famoso, vas a salir en la TV'. Lo hacía para que se calentaran y el árbitro los expulsara".

Confesiones de La Mole con futbolistas

El comediante 'La Mole' Iván Femmat, en la dinámica de preguntas al azar, fue cuestionado de su mejor fiesta con futbolistas de Rayados.

"Me tocó que estaba una fiesta con Héctor Moreno, estaba Funes Mori, era fiesta familiar de Héctor Moreno que acababa de llegar a Monterrey, vivía en una colonia fresona y llego yo, le digo 'vamos a hacer una fiesta con un grupo norteño'. Él venía de Qatar. Yo le traigo un grupo norteño y era en San Pedro.

"Llegó la policía. Le doy mil pesos al policía. Buenos cotorreos con Chupete Suazo también, iba a su casa, le hacía su carnita asada y no tomaba, lo de él era la onda del DJ", narró La Mole.

El origen del "Fugas" Martínez

Otro sublime momento del futbol mexicano fue tratado en el podcast. Fue turno de Germán Villa, al explicar el apodo del entonces portero "Fugas" Ricardo Martínez.

"El Richard Martínez se echa a correr y ya iba a empezar el juego, después supimos que fue al baño", mencionó Villa del guardameta del Atlas en un duelo contra Correcaminos.