México arrasa en los clavados de Santo Domingo 2026: gana los nueve oros

Terminó la actividad de los clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dominio de la delegación mexicana, que ganó la medalla de oro en las nueve modalidades disputadas.

Además de conquistar todos los títulos disponibles, México sumó una medalla de plata y cuatro de bronce para cerrar la disciplina con 14 preseas totales.

Medalla de oro para Rut Páez. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Las medallas de México en clavados en Santo Domingo 2026

Las primeras preseas para la delegación mexicana llegaron el jueves 30 de julio con tres oros y dos bronces.

En el trampolín de tres metros sincronizado femenil, Rut Páez y Zyanya Parra consiguieron el oro con una puntuación final de 289.29.

En el trampolín de un metro individual varonil, Osmar Olvera logró su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe con el oro tras finalizar con 430.85 puntos. En la misma prueba, Juan Manuel Celaya subió al podio con el bronce gracias a una puntuación de 401.70.

La jornada continuó en la plataforma de 10 metros individual femenil. Alejandra Estudillo terminó en la primera posición con 359.40 puntos, mientras que Adriana Torres consiguió el bronce con 313.70.

El viernes 31 de julio llegaron otros dos oros para la delegación mexicana. Rut Páez ganó el trampolín de un metro individual femenil con una puntuación de 265.20.

Por su parte, los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya se llevaron el oro en el trampolín de tres metros sincronizado varonil con un total de 419.34 puntos.

Gold Medal, Rut Paez y Zyanya Parra. Jonathan Duenas/Mexsport

Osmar Olvera cierra Santo Domingo 2026 con tres oros

La cosecha continuó el sábado 1 de agosto con la prueba del trampolín de tres metros individual varonil.

Osmar Olvera consiguió su tercer oro de Santo Domingo 2026 al liderar la competencia con 535.30 puntos. El mexicano cerró así su participación con títulos en trampolín de uno y tres metros individual, además del trampolín de tres metros sincronizado.

Juan Manuel Celaya volvió a compartir el podio con Olvera al conseguir el bronce con 458.05 puntos. De esta forma, Celaya cerró su participación con un oro y dos bronces.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en el podio de clavados. Jonathan Duenas/Mexsport

Randal Willars y Emilio Treviño cierran la cosecha mexicana

La última jornada de los clavados se disputó este domingo 2 de agosto y comenzó con otro oro para México en la plataforma de 10 metros sincronizada varonil.

Randal Willars y Emilio Treviño se llevaron el primer puesto con una puntuación de 437.82 para mantener el paso perfecto de la delegación mexicana en las pruebas por el oro.

En el trampolín de tres metros individual femenil, México volvió a ocupar dos lugares del podio. Zyanya Parra consiguió la medalla de oro con 322.45 puntos, mientras que Rut Páez terminó con 307.45 para sumar un bronce.

Randal Willars logró doble medalla de oro en la jornada. Adrian Macias/Mexsport

La actividad de la disciplina terminó con la plataforma de 10 metros individual varonil. Randal Willars consiguió su segundo oro del día al dominar la prueba con una puntuación final de 570.70.

Emilio Treviño completó el 1-2 mexicano con 484.60 puntos para quedarse con la plata, la única conseguida por México durante las nueve modalidades.

Con estos resultados, la delegación mexicana cerró los clavados de Santo Domingo 2026 con 14 medallas totales: nueve de oro, una de plata y cuatro de bronce.

México ganó todas las modalidades disputadas y tuvo presencia en el podio en cada una de las pruebas para terminar en el primer lugar del medallero de clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.