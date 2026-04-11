"Venga preciosos": Pagó $9,113.60 en zona VIP para apoyar a Cruz Azul

Pagando $9,113.60 por el boleto más caro y ubicándose en la nueva zona VIP del Estadio Banorte, una aficionada cementera apoyó a Cruz Azul previo a enfrentar al América: "Venga preciosos, están hermosos”.

Una de las grandes polémicas para el regreso de un partido de la Liga MX al Estadio Banorte fue el precio de los boletos y el estacionamiento, causando que el Clásico Joven no presentara un lleno durante la Jornada 14 del Clausura 2026.

Sin importar el alto costo de las entradas, una aficionada de Cruz Azul pagó los $9,113.60 pesos y se presentó en la nueva zona VIP del Coloso de Santa Úrsula, teniendo a los jugadores de ambos equipos sumamente cerca mientras ellos salían hacia el terreno de juego para el protocolo de Liga MX.

“Venga hermosos, son preciosos”, puede escucharse desde la voz de la aficionada que es de las primeras en gozar esta experiencia única en el futbol mexicano, ya que ningún otro estadio del país cuenta con esta opción.

Una vez abandonando la zona en donde pueden tener contacto directo con los futbolistas a través de una vitrina, los aficionados cuentan con amenidades como alimentos y bebidas ilimitadas durante el partido, así como una hora antes y una hora después del evento.

En cuanto a su ubicación en la tribuna, se encuentran por detrás de las bancas de ambos conjuntos, por lo que cuando los futbolistas abandonan el terreno de juego, también cuentan con la posibilidad de estirarle la mano a los jugadores, mismos a los que les podrían pedir autógrafos de manera sumamente sencilla.

Ya en el Clásico Joven, Patricio Salas adelantó a las Águilas en el minuto 17 para convertir el primer gol del renovado Estadio Banorte, mientras que Nicolás Ibáñez salió lesionado y Omar Campos fue el encargado de igualar el compromiso en el ocaso del primer tiempo.

BFG