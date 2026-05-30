¡Fracaso 'Gunner'! Arsenal extiende su maldición europea tras caer ante el PSG

El Arsenal lo volvió a hacer. El equipo de Mikel Arteta consumó un nuevo fracaso internacional al perder la Final de la UEFA Champions League en Budapest ante el PSG en una agónica tanda de penaltis (4-3). Los fantasmas regresaron para destrozar la ilusión de Londres.

Con esta dolorosa caída, los 'Gunners' mantienen intacta una malaria histórica en el Viejo Continente. La etiqueta de "pecho frío" en Europa se mantiene vigente tras acumular una impresionante colección de finales perdidas que ya roza la maldición.

Arsenal perdió la final de la Champions League ante el PSG REUTERS

El trágico historial del Arsenal en Europa

La historia del conjunto británico en el escenario internacional está maldita y llena de momentos dramáticos de última hora:

Recopa de Europa 1995: Derrota increíble ante el Real Zaragoza con aquel gol agónico de Nayim desde el medio campo.

Copa de la UEFA 2000: Caída en la tanda de penales frente al Galatasaray de Turquía.

Champions League 2006: La más dolorosa de todas. Con un hombre menos, ganaban 1-0 pero el Barcelona les dio la vuelta en los minutos finales.

Europa League 2019: Humillados en Bakú tras ser goleados 4-1 por su acérrimo rival de patio, el Chelsea.

Arteta y sus dirigidos tuvieron la gloria en sus manos en Budapest, pero fallaron a la hora cero. El Arsenal sigue sin poder levantar la primera Orejona de toda su historia, alargando una sequía continental de décadas y confirmando que las noches europeas simplemente no están en su ADN.