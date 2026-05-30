Así reaccionaron los aficionados del Arsenal tras perder la Champions

El Arsenal estuvo muy cerca de conquistar la Champions League, pero la mala fortuna en un penal decisivo contra el PSG en el Puskás Arena de Budapest, ahogó el grito de gol de sus aficionados.

Varios rostros desencajados se vieron en las calles de Londres, así como en bares y restaurantes. Trataban de encontrar consuelo tras el penal fallado por el brasileño Gabriel.

Rostros cabizbajos en aficionados del Arsenal tras perder la final de la Champions Reuters

En uno de los videos que transmitió una televisora, los aficionados ‘Gunners’ no podían creer lo que había pasado. En último tiro penal, aplaudían expectantes, pero ante la falla, los rostros cambiaron.

Los fallos en los penales de la Champions, devolvieron al Arsenal a la tierra tras conquistar su primera Premier en 22 años.

A pesar de su derrota en la tanda de penaltis, el Arsenal terminó la temporada de la Champions League invicto tanto en los 90 como en los 120 minutos (once victorias y cuatro empates).

El PSG se proclamó Bicampeón de la Champions League al superar en penales al Arsenal.

“La primera Copa fue histórica, la segunda lo será más, PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí, con una manera de jugar”, dijo el técnico Luis Enrique.