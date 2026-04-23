Boletos para el Cruz Azul – Necaxa: desde $360 hasta $1620 pesos

Cruz Azul reveló los precios de los boletos para el partido contra Necaxa, que van desde los $360 hasta los $1620 pesos mexicanos, en lo que será su regreso al Estadio Banorte. Este mismo jueves 23 de abril, Nicolás Larcamón expresó que se va con bronca de la institución tras su despido.

Día: Domingo 26 de abril.

Hora: 19:00.

Cruz Azul regresa al Estadio Banorte Mexsport

PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL CRUZ AZUL – NECAXA EN EL ESTADIO BANORTE:

- $360 – Alto Norte.

- $360 – Alto Sur.

- $630 – Alto Lateral.

- $720 – 300 Preferente.

- $720 – 300 Cabecera.

- $720 – 100 Cabecera.

- $900 – 300 Lateral.

- $900 – 200 Platea.

- $1080 – 100 Plus Norte.

- $1080 – 100 Plus Sur.

- $1620 – Palcos Club.

Cruz Azul es cuarto general con 30 puntos, viene de igualar 1-1 con Querétaro, con lo que sumó su noveno partido sin conocer la victoria. Con el punto conseguido en La Corregidora, se convirtió en el equipo con más unidades acumuladas, con 65, sumando el Apertura 2025 y el Clausura 2026, desplazando al Toluca que mantuvo el liderato durante 16 jornadas.

Por su parte, el Necaxa viene de neutralizar a las Chivas, con un 0-0 en el Estadio Victoria. Los Rayos marchan en el sitio 13 de la Tabla general con 18 unidades.