Dan media hora más a la práctica 1 del GP de Miami de F1

La primera práctica del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 se extenderá por una media hora más. La decisión fue tomada debido al tiempo transcurrido desde el último GP (29 de marzo en Japón), los ajustes técnicos y reglamentarios anunciados recientemente y el hecho de que ese fin de semana tiene una carrera Sprint.

“Tras consultar con todas las partes interesadas, se acordó que la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami se extenderá a 90 minutos. Por lo tanto, la sesión se desarrollará ahora de 12:00 a 13:30 hora local”, indicó la FIA.

La P1 del GP de Miami 2026 iniciará a las 10:30 de la mañana, tiempo de la CDMX Reuters

El GP de Miami es la cuarta fecha de la temporada de F1, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo, tras la cancelación de las carreras en Oriente Medio, en Bahréin y Arabia Saudita, a causa de la guerra.

Entre los nuevos ajustes en la F1, figuran la recuperación de energía y al límite de velocidad del botón de impulso de los monoplazas.

Mercedes ganó las tres carreras disputadas hasta ahora, con el joven italiano Kimi Antonelli al frente de la clasificación.

PROGRAMA DEL GP DE MIAMI 2026 DE F1:

- Viernes 1 de mayo: Práctica 1 – 10:30 de la mañana, tiempo de la CDMX.

- Viernes 1 de mayo: Sprint Clasificación – 2:30 de la tarde, tiempo de la CDMX.

- Sábado 2 de mayo: Sprint – 10:00 de la mañana, tiempo de la CDMX.

- Sábado 2 de mayo: Clasificación – 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.

- Domingo 3 de mayo: Carrera – 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.