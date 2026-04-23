Mike Vrabel se hace a un lado de los New England Patriots para recibir apoyo psicológico

El coach Mike Vrabel se alejará de forma indefinida de los New England Patriots para recibir apoyo psicológico después de ser foco de un escándalo mediático cuando aparecieron imágenes suyas junto a la periodista Dianna Russini, en un espacio vacacional.

El escándalo alcanzó a Russini hace unos días, después de ser separada de su posición como reportera de la NFL para el medio The Athletic. Ahora llegó el momento para que Vrabel también afronte el hecho cuando no esté con los New England Patriots durante los tres días en los que se realizará el Draft de la NFL, programado para la noche del jueves 23 de abril en Pittsburgh.

Vrabel, quien llevó en su primera campaña a los Patriots hasta el Super Bowl, negó cualquier conducta inapropiada luego de que las imágenes que trascendieron en redes sociales lo mostraban tomándose la mano y en una alberca con Russini, a pesar de ser un hombre casado.

Russini también negó que se tratara de un mal actuar entre ambos al ser casada. Días después presentó su dimisión a The Athletic.

Dianna Russini fue apartada del New York Times después de que una investigación interna sobre las fotos con Mike Vrabel Facebook: Dianna Russini

El giro en la historia llegó ahora que Vrabel informó a través de un comunicado que se hará a un lado de las actividades del equipo para buscar ayuda y asesoría psicológica junto con su familia para tratar esta situación.

Como dije el otro día, le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les iba a dar la mejor versión de mí que pudiera ofrecerles", dijo Vrabel en el comunicado. "Siempre he querido liderar con el ejemplo, y creo que esto es lo que tengo que hacer (empezar asesoría psicológica) para ser el mejor esposo, padre y entrenador que pueda ser. No es algo fácil de admitir para mí, pero sé que es algo que me convertirá en una mejor persona".

De la mano de Vrabel, los New England Patriot fueron la campaña pasada uno de los mejores equipos de la fase regular con un sorprendente récord de 14-3; en la postemporada fueron dejando rivales en el camino para volver al Super Bowl, donde fueron superados por los Seattle Seahawks.