Hugo Sánchez reveló su postura sobre la decisión que tomó Antonio Mohamed de dejar al Toluca al fin de 2026. “El Pentapichichi” señaló que él lo hubiera despedido desde que reveló su intención de dejar la institución.

“Si Toluca es equipo grande México, lo hubiera despedido, justo cuando declaró Mohamed que se quiere ir, pues muy bien, te vas desde ahora, pero no es el momento de decir que te vas, porque vas a jugar una Liguilla, estás en un momento trascendental del torneo”, indicó Hugo Sánchez en Futbol Picante.

Hugo Sánchez señaló que si esta decisión la tomaría un técnico en el Real Madrid, le hubieran dicho "ahí está la puerta y te vas ahora mismo" Mexsport

Tras casi dos años al frente del equipo, con la Liguilla de la Liga MX por comenzar y la Copa Intercontinental en puerta, Mohamed agradeció al Toluca por depositar su confianza y apoyar sus decisiones.

“Cómo vas a poder desviar la atención, sacando un paraguas pensando en que tienes interés de ganar el torneo internacional porque ya te estás poniendo el paraguas de que el nacional no me interesa tanto, me interesa el internacional, pero sí fallo, le quise dar importancia al torneo internacional y por eso quise decir esto”, agregó el exjugador.

Al Toluca le falta por disputar la Liguilla del futbol mexicano y la Copa Intercontinental 2026 Mexsport

Hugo Sánchez recalcó lo que hubiera pasado si un técnico del Real Madrid hubiera tomado esa decisión.

“En el Real Madrid, si un técnico me desprecia y menciona en el momento más importante del torneo ‘yo me voy a ir’, ahí está la puerta y te vas ahora mismo y viene un revulsivo, ¿qué motivación le va a dar a los jugadores, el que el técnico que lo ha llevado a la gloria de ganar títulos, que es el ejemplo, que es líder, está anunciando que se va?

No es la primera vez que Mohamed dice esto, a mí me dolió muchísimo que se haya ido de Pumas y que lo haga otra vez, solamente en México se le permite a los extranjeros y se les aplaude y se dice ‘que buena decisión tomaste Mohamed’, estás despreciando lo que es Toluca en cuanto al tema que te vas y lo estás diciendo antes, porque si no se gana el campeonato o no se gana el torneo internacional es por culpa de los jugadores, es una falta de profesionalidad y creo que ahí se equivocó Mohamed, se equivocó con Pumas”, señaló.

En conferencia de prensa, “El Turco” Mohamed expresó que todavía tienen hambre de seguir ganando y enfatizo que irán a Qatar, representando a Toluca y a México, porque quieren demostrar que pueden ganar afuera del mundo. “Vamos por una más”.