El Bayern Múnich reveló detalles sobre Jamal Musiala con el fin de frenar la polémica. Los primeros síntomas del problema neurológico del futbolista los detectaron en abril de 2025, más de dos meses después de que el jugador ampliara su contrato con el club alemán hasta el año 2030.

En la pasada pretemporada, Musiala sufrió dos desmayos en diferentes partidos. El futbolista reveló que sufría un “trastorno neurológico” que puede provocar convulsiones temporales, pero tratables.

Jamal Musiala fue convocado para el partido del Bayern Múnich contra el Lille de la Champions League, aunque no aparece ni en la banca AFP

“Tras los numerosos rumores de los últimos días, el Bayern y 11WINS, la agencia que representa a Jamal Musiala, desean aclarar lo siguiente.

Jamal Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a crisis de ausencia el 22 de abril de 2025. Este examen se llevó a cabo en consulta con el FC Bayern y su departamento médico, inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos”, indicó.

El Bayern Múnich recibió varias críticas de diferentes miembros del club, que sugirieron que el jugador debería aceptar una rebaja salarial si su trastorno le impide volver a su máximo nivel. En unas declaraciones para Sky, Karl-Heinz Rummenige, miembro de la Junta Directiva, señaló que deberían de hablar con las partes porque “esas sumas, con todo respeto, ya no son viables”.

El presidente honorífico del Bayern, Uli Hoeness, abrió un dilema para el club, y el director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, planteó la posibilidad de mantener conversaciones con los representantes y la familia de Musiala.

El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO arremetió contra el club por recurrir a “una estrategia coordinada para presionar a Musiala y a sus representantes antes de cualquier negociación”.

¿CUÁL ES SALARIO DE JAMAL MUSIALA?

Según la prensa alemana, Jamal Musiala tiene un salario anual de 25 millones de euros, siendo uno de los jugadores mejor pagados del Bayern Múnich.

“La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su proceso de recuperación”, agregó el cuadro bávaro.

“El FC Bayern y los representantes de Jamal Musiala acordaron continuar las conversaciones en un clima de colaboración y confidencialidad”, agregó el seis veces campeón de Europa.