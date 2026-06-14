En la jornada de este sábado, por primera vez se jugaron cuatro partidos en el Mundial, donde la selección de Brasil rescató un empate 1-1 ante Marruecos, con un golazo de Vinícius Jr, duelo que se desarrolló en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Vinícius Jr se despachó con un golazo en el debut de Brasil en el Mundial 2026 Reuters

Asimismo, se dio el primer partido que terminó cerca de la medianoche en México, con una sorpresiva victoria de Australia por 2-0 frente a Turquía.

Australia sorprendió a Turquía, al vencerlos por 2-0 en el Estadio Vancouver en el Mundial Reuters

Haití perdió 1-0 ante Escocia en su debut, en un duelo donde los caribeños, que regresaban a un Mundial después de 52 años, se les esfumó la oportunidad de empatar en los minutos finales.

Haití se llevó la derrota por 0-1 ante Escocia en duelo del Mundial que se desarrolló en el Estadio Boston Reuters

Qatar evitó la derrota en los últimos instantes, con un gol en el descuento para empatar 1-1 ante Suiza, en San Francisco.

ASÍ VAN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL (DOMINGO 14 DE JUNIO):

GRUPO A:

1) México / 3 puntos / +2 DG.

2) Corea del Sur / 3 puntos / +1 DG.

3) Chequia / 0 puntos / -1 DG.

4) Sudáfrica / 0 puntos / -2 DG.

GRUPO B:

1) Suiza / 1 punto / 0 DG.

2) Canadá / 1 punto / 0 DG.

3) Qatar / 1 punto / 0 DG.

4) Bosnia y Herzegovina / 1 punto / 0 DG.

GRUPO C:

1) Escocia / 3 puntos / +1 DG.

2) Marruecos / 1 punto / 0 DG.

3) Brasil / 1 punto / 0 DG.

4) Haití / 0 puntos / -1 DG.

GRUPO D:

1) EU / 3 puntos / +3 DG.

2) Australia / 3 puntos / +2 DG.

3) Turquía / 0 puntos / -2 DG.

4) Paraguay / 0 puntos / -3 DG.