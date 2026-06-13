Mundial 2026: Escocia vence a Haití y es líder del Grupo C por encima de Brasil
La selección escocesa derrotó 1-0 a Haití en su primer partido mundialista desde Francia 1998 y aprovechó el empate entre Brasil y Marruecos para colocarse en la cima del sector
Tras 28 años de dolorosa ausencia en las Copas del Mundo, la Selección de Escocia firmó un retorno de ensueño al vencer por la mínima diferencia 1-0 a su similar de Haití. Con este resultado, el combinado británico aprovechó el sorpresivo tropiezo y empate previo entre Brasil y Marruecos para asaltar de manera solitaria la cima del Grupo C en el Mundial 2026.
La última aparición de Escocia en la máxima fiesta del balompié se remontaba a Francia 1998. Por ello, la atmósfera en la cancha era de máxima exigencia y emotividad para una generación que busca hacer historia en territorio norteamericano.
John McGinn rompe el ayuno mundialista de Escocia
El encuentro resultó sumamente rispido y disputado en el medio campo, con una escuadra caribeña que plantó cara y no se dejó intimidar por los nombres europeos. Sin embargo, la balanza se inclinó de forma definitiva gracias a un destello de fortuna en el primer tiempo.
Al minuto 28, el capitán y referente John McGinn sacó un potente disparo dentro del área; la trayectoria del balón sufrió un desvío crucial en la zaga defensiva haitiana que dejó sin posibilidades al guardameta, incrustándose en el fondo de las redes para decretar el 1-0 que desató la locura británica.
Drama en el cierre: Haití acarició el empate
Pese a la ventaja en la pizarra, la diferencia de niveles nunca fue abismal sobre el terreno de juego. Haití adelantó líneas con valentía y generó aproximaciones de verdadero peligro, desnudando por momentos las carencias defensivas de los europeos.
El dramatismo llegó a su punto máximo al minuto 84, cuando el atacante Frantzdy Pierrot ganó la posición y conectó un sólido frentazo dentro del área chica. Para mala fortuna de los caribeños, el esférico pasó a escasos centímetros del poste resguardado por Angus Gunn, ahogando el grito de gol en la tribuna y sentenciando el marcador.
Panorama del Grupo C: Escocia manda en el sector
Con este resultado, Escocia encabeza el sector con tres unidades, seguida por Brasil y Marruecos con un punto cada uno. Haití permanece en el fondo de la clasificación sin sumar.
En la próxima jornada, los escoceses se enfrentarán a Marruecos en un duelo clave por el liderato del grupo, mientras que Haití buscará dar la sorpresa cuando se mida a Brasil.