"Vamos UNAM": Pumas recibe a los suyos con mosaico y esperanza de remontada

La afición de Pumas no falló. Minutos antes de que el conjunto Auriazul intente remontar la eliminatoria frente a Pachuca en la Semifinal del Clausura 2026, los seguidores del 7 veces campeón de México recibieron con un mosaico acorde a los últimos partidos de los del Pedregal.

Tras el partido de ida, los Tuzos tomaron la ventaja con el tanto de Oussama Idrissi, por lo que Pumas está obligado a ganar esta noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario -por cualquier marcador- para alcanzar a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026.

Entonando el Himno de Pumas, desde la zona del Pebetero, lució la frase "Vamos Unam" ante un vibrante escenario que lanzó un Goya lleno de ilusión y esperanza en busca de su primera Final de Liga MX en el último lustro. Así se vivió:

Uno de los detalles que no se pueden dejar de lado es que Efraín Juárez no conoce la victoria tras 6 partidos al frente de Pumas en Liguilla, por lo que la noche de este domingo 17 de mayo será fundamental en el proyecto del controvertido entrenador mexicano de 38 años.

Estos fueron los 22 jugadores que arrancaron en la cancha del Estadio Olímpico Universitario:

Alineación de Pumas: Keylor Navas, Ruben Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

XI inicial de Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Brian García, Jorge Berlanga, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Elías Montiel, Enner Valencia, Oussama Idrissi y Robert Nunes.

La Final del Clausura 2026 se llevará a cabo el jueves 21 (ida) y el domingo 24 de mayo (vuelta), día en el que se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX; sedes, días y horarios se revelarán este mismo lunes 18 de mayo tras las 11:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG