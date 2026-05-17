Liga MX - Clausura 2026: Pumas vs Pachuca - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)

Jordan Carrillo desbordando por la banda.

Jordan Carrillo desbordando por la banda. Mexsport

Pumas y Pachuca no se hacen daño, los Tuzos conservan su mínima ventaja obtenida en la Semifinal de Ida

¡¡Se termina la primera mitad en el Olímpico Universitario!!

Medio Tiempo ¡¡Se termina la primera mitad en el Olímpico Universitario!!

Se agregan 2 minutos más

45' Se agregan 2 minutos más

Álvaro Angulo controla con el pecho y opta por definir a primer poste, pero la pelota se va afuera del arco hidalguense

Muchas faltas de ambos equipos que impiden que el duelo tome ritmo

El partido se torna ríspido e interrumpido

40' El partido se torna ríspido e interrumpido

La posesión de balón y las jugadas de peligro han sido de los universitarios, pero en la recta final del primer tiempo sigue abajo en el global

Pumas sigue siendo mejor, pero no lo refleja

37' Pumas sigue siendo mejor, pero no lo refleja

Álvaro Angulo desborda y mando un centro muy peligroso que se pasea por el área sin encontrar rematador

Cobro de tiro libre de Pedro Vite que se va apenas por encima del travesaño

Nathan Silva es amonestado por una patada sobre Enner Valencia

Los Tuzos alejaron a Pumas de su área, pero no logran crear peligro

Robert Kenedy se mete al área con pura potencia y manda un centro que se pasea por el área de Pumas sin que Enner Valencia pueda rematar

Disparo de Robert Morales que se va por encima del arco de Carlos Moreno

Centro de Jordan Carrillo que remata Robert Morales con el portero Carlos Moreno vencido y manda el balón a la tribuna por encima del travesaño

La intensidad de los dos equipos se traduce en pequeñas faltas que cortan el juego

El partido se traba en el centro del campo

16' El partido se traba en el centro del campo

Dos centros de Oussama Idrissi que no encontraron rematador

Cabezazo de Robert Morales que impacta en el horizontal y sale del campo

¡¡Pumas la manda al travesañooo!!

11' ¡¡Pumas la manda al travesañooo!!

El cuadro universitario controla el partido ante un Pachuca que espera en su campo

Pumas se adueña del balón y no teme ir al frente

9' Pumas se adueña del balón y no teme ir al frente

Los Tuzos enciman a la zaga universitaria y complica a los universitarios

Pachuca presiona la salida de Pumas

7' Pachuca presiona la salida de Pumas

Víctor Guzmán mete un trazo al área, pero muy largo y sin encontrar a nadie

Centro de Uriel Antuna que recentra de cabeza Robert Morales para Juninho, pero el remate del brasileño es tapado por la zaga de Pachuca

¡¡Comienza la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca!!

Primer Tiempo ¡¡Comienza la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca!!

Los 22 protagonistas ya están en el campo para el protocolo de la Liga MX

¡¡Salen los equipos al terreno de juego del Olímpico Universitario!!

19:00 Hrs ¡¡Salen los equipos al terreno de juego del Olímpico Universitario!!

Pachuca ganó 1-0 el partido de ida, pero si Pumas empata el global, le bastará para enfrentar a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

Los Tuzos llegan con mínima ventaja

18:20 Hrs Los Tuzos llegan con mínima ventaja

18:15 Hrs ¡¡Bienvenidos a la Semifinal de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca!!