Liga MX - Clausura 2026: Pumas vs Pachuca - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)
Sigue EN VIVO la Semifinal de Vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca, a través de nuestro MInuto a Minuto
Pumas y Pachuca no se hacen daño, los Tuzos conservan su mínima ventaja obtenida en la Semifinal de Ida
Álvaro Angulo controla con el pecho y opta por definir a primer poste, pero la pelota se va afuera del arco hidalguense
Muchas faltas de ambos equipos que impiden que el duelo tome ritmo
La posesión de balón y las jugadas de peligro han sido de los universitarios, pero en la recta final del primer tiempo sigue abajo en el global
Álvaro Angulo desborda y mando un centro muy peligroso que se pasea por el área sin encontrar rematador
Cobro de tiro libre de Pedro Vite que se va apenas por encima del travesaño
Nathan Silva es amonestado por una patada sobre Enner Valencia
Los Tuzos alejaron a Pumas de su área, pero no logran crear peligro
Robert Kenedy se mete al área con pura potencia y manda un centro que se pasea por el área de Pumas sin que Enner Valencia pueda rematar
Disparo de Robert Morales que se va por encima del arco de Carlos Moreno
Centro de Jordan Carrillo que remata Robert Morales con el portero Carlos Moreno vencido y manda el balón a la tribuna por encima del travesaño
La intensidad de los dos equipos se traduce en pequeñas faltas que cortan el juego
Dos centros de Oussama Idrissi que no encontraron rematador
Cabezazo de Robert Morales que impacta en el horizontal y sale del campo
El cuadro universitario controla el partido ante un Pachuca que espera en su campo
Los Tuzos enciman a la zaga universitaria y complica a los universitarios
Víctor Guzmán mete un trazo al área, pero muy largo y sin encontrar a nadie
Centro de Uriel Antuna que recentra de cabeza Robert Morales para Juninho, pero el remate del brasileño es tapado por la zaga de Pachuca
Los 22 protagonistas ya están en el campo para el protocolo de la Liga MX
Pachuca ganó 1-0 el partido de ida, pero si Pumas empata el global, le bastará para enfrentar a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026
El partido se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario