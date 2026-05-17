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Liga MX - Clausura 2026: Pumas vs Pachuca - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)

Sigue EN VIVO la Semifinal de Vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca, a través de nuestro MInuto a Minuto

Por: Enrique López

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Pumas recibe a Pachuca para la Semifinal de vuelta.Foto: Redes Sociales
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Pumas UNAM
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Pachuca
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Liga MX - Clausura 2026: Pumas vs Pachuca - EN VIVO (Semifinal - Vuelta)
Medio Tiempo¡¡Se termina la primera mitad en el Olímpico Universitario!!

Pumas y Pachuca no se hacen daño, los Tuzos conservan su mínima ventaja obtenida en la Semifinal de Ida

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Jordan Carrillo desbordando por la banda.Mexsport
45'Se agregan 2 minutos más
44'¡¡Ceercaa Pumas!!

Álvaro Angulo controla con el pecho y opta por definir a primer poste, pero la pelota se va afuera del arco hidalguense

40'El partido se torna ríspido e interrumpido

Muchas faltas de ambos equipos que impiden que el duelo tome ritmo

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Tiro tapado de Robert Morales.Mexsport
37'Pumas sigue siendo mejor, pero no lo refleja

La posesión de balón y las jugadas de peligro han sido de los universitarios, pero en la recta final del primer tiempo sigue abajo en el global

34'¡¡Otro aviso de Pumas!!

Álvaro Angulo desborda y mando un centro muy peligroso que se pasea por el área sin encontrar rematador

32'¡¡Ceercaa Pumas!!

Cobro de tiro libre de Pedro Vite que se va apenas por encima del travesaño

29'Tarjeta amarilla para Pumas

Nathan Silva es amonestado por una patada sobre Enner Valencia

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Nathan Silva siendo amonestado.Mexsport
26'Pachuca equilibró el partido

Los Tuzos alejaron a Pumas de su área, pero no logran crear peligro

23'¡¡Ceercaa Pachuca!!

Robert Kenedy se mete al área con pura potencia y manda un centro que se pasea por el área de Pumas sin que Enner Valencia pueda rematar

21'Nuevo intento de Pumas

Disparo de Robert Morales que se va por encima del arco de Carlos Moreno

18'¡¡Perdonaaa Pumas!!

Centro de Jordan Carrillo que remata Robert Morales con el portero Carlos Moreno vencido y manda el balón a la tribuna por encima del travesaño

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Robert Morales lamentando una fallaMexsport
16'El partido se traba en el centro del campo

La intensidad de los dos equipos se traduce en pequeñas faltas que cortan el juego

13'Se acercó Pachuca

Dos centros de Oussama Idrissi que no encontraron rematador

11'¡¡Pumas la manda al travesañooo!!

Cabezazo de Robert Morales que impacta en el horizontal y sale del campo

9'Pumas se adueña del balón y no teme ir al frente

El cuadro universitario controla el partido ante un Pachuca que espera en su campo

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Remate tapado de Juninho.Mexsport
7'Pachuca presiona la salida de Pumas

Los Tuzos enciman a la zaga universitaria y complica a los universitarios

4'Pachuca desperdicia su primera llegada

Víctor Guzmán mete un trazo al área, pero muy largo y sin encontrar a nadie

2'¡¡La primera de Pumas!!

Centro de Uriel Antuna que recentra de cabeza Robert Morales para Juninho, pero el remate del brasileño es tapado por la zaga de Pachuca

Primer Tiempo¡¡Comienza la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca!!
19:00 Hrs¡¡Salen los equipos al terreno de juego del Olímpico Universitario!!

Los 22 protagonistas ya están en el campo para el protocolo de la Liga MX

18:25 HrsAlineación de Pumas
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Alineación de Pumas.Foto: Redes Sociales
18:25 HrsAlineación de Pachuca
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Alineación del Pachuca.Foto: Redes Sociales
18:20 HrsLos Tuzos llegan con mínima ventaja

Pachuca ganó 1-0 el partido de ida, pero si Pumas empata el global, le bastará para enfrentar a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

18:15 Hrs¡¡Bienvenidos a la Semifinal de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca!!

El partido se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario

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