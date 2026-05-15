Efraín Juárez jamás ha ganado en Liguilla; Pumas obligado al triunfo

Pumas cayó 1-0 ante Pachuca en la ida de las Semifinales de ida correspondientes al Clausura 2026 y quedando obligado a ganar en los últimos 90 minutos para obtener su boleto a la Final. Su técnico, Efraín Juárez, no conoce lo que es ganar en la Liguilla luego de 6 partidos dirigiendo.

Con gol de Oussama Idrissi sobre el final del primer tiempo, Pachuca consiguió la ventaja ante Pumas en una eliminatoria en donde los Tuzos se encuentran obligados a ganar para poder avanzar a la Final del Clausura 2026.

Por su parte, la posición en la tabla general (1° Vs 4°) le sonríe a Efraín Juárez y compañía, ya que el empate global en la eliminatoria les permitirá acceder a la disputa por el campeonato ante el ganador de Chivas y Cruz Azul.

Pachuca avanza: ganando por cualquier marcador o empatando en Ciudad Universitaria.

Pumas a la Final: con un triunfo por cualquier marcador.

* El antecedente directo dicta que Pumas y Pachuca igualan 3-3, por lo que este Clausura 2026 se inclinará la balanza a alguno de los dos lados.

Pachuca debe ganar la eliminatoria ante Pumas para avanzar a la Final del Clausura 2026. Mexsport

Partidos de Efraín Juárez en Liguilla como técnico

Hasta antes del domingo 17 de mayo, Efraín Juárez suma 6 partidos de Liguilla sin conocer la victoria, producto de sus tres torneos dirigidos como estratega en la Liga MX. Estos son cada uno de sus enfrentamientos:

*Juárez 1-1 Pumas / Play-In, Clausura 2025.

Monterrey 2-0 Pumas / Play-In, Clausura 2025.

Pachuca 3-1 Pumas / Play-in, Apertura 2025.

América 3-3 Pumas / Cuartos de Final ida, Clausura 2026.

Pumas 3-3 América / Cuartos de Final vuelta, Clausura 2026.

Pachuca 1-0 Pumas / Semifinal ida, Clausura 2026.

Pumas Vs Pachuca / Semifinal vuelta, Clausura 2026 – domingo 17 de mayo, 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

* Avanzó en tanda de penales, sin embargo, el resultado oficial se determina como empate.

Efraín Juárez busca su primer triunfo como técnico en una Liguilla de Liga MX. Mexsport

BFG