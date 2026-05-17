Raúl Jiménez sorprende: Negocia regreso al Wolverhampton antes que al América

El futuro de Raúl Jiménez experimentó un giro monumental durante las últimas horas y sacudió por completo el mercado de pases. Cuando miles de aficionados soñaban con ver al delantero mexicano de regreso en las emblemáticas instalaciones de Coapa, la prensa europea soltó una auténtica bomba mediática que cambió todo el panorama. A solo una jornada de concluir la exigente temporada 2025-26 de la Premier League, el contrato del canterano azulcrema con el Fulham expirará. Aunque los fuertes rumores lo acercaban a la plantilla del América, el atacante azteca alista un movimiento sorpresa hacia el club donde alcanzó la cima de su carrera y donde enamoró a todos los seguidores del futbol en el Viejo Continente.

Raúl Jiménez saludando. REUTERS

EL WOLVERHAMPTON TOMA VENTAJA DEFINITIVA SOBRE EL AMÉRICA

La información que paralizó al entorno del América provino directamente desde el corazón de Inglaterra. El prestigioso medio Express & Star encendió las plataformas digitales al revelar que el Wolverhampton Wanderers levantó la mano con firmeza para repatriar a su máximo ídolo contemporáneo. El reconocido periodista Luke Powell detalló en su reporte exclusivo que las negociaciones arrancaron con buen paso y demostraron un interés mutuo muy sólido. Según esta filtración, la directiva de la manada contactó al jugador azteca y sostuvieron pláticas iniciales para lograr un acuerdo que rompería las redes sociales en suelo británico.

Luke Powell reportó el interés de Raúl Jiménez por volver a los Wolves. Foto: Redes Sociales

De esta manera, la ansiada vuelta del goleador a la Liga MX tendrá que esperar un tiempo más. La directiva capitalina buscaba tentar a su hijo pródigo para convertirlo en el fichaje estelar del próximo certamen; sin embargo, el deseo del futbolista por mantenerse en Europa y recuperar su mejor versión deportiva pesó mucho más al momento de analizar sus opciones a futuro.

RAÚL JIMÉNEZ ACEPTARÍA EL RETO DE LA SEGUNDA DIVISIÓN INGLESA

El posible fichaje del seleccionado nacional esconde un contexto sumamente desafiante. Durante esta campaña, los Wolves sufrieron una grave crisis de resultados y perdieron la categoría, por lo que descendieron trágicamente a la Championship, la durísima segunda división de Inglaterra. Lejos de rechazar este oscuro panorama deportivo, el artillero nacional evalúa con muy buenos ojos el reto monumental de ayudar al equipo de sus amores a regresar a la máxima categoría. El propio atacante rompió el silencio sobre estos insistentes rumores y dejó la puerta abierta de par en par para enfundarse nuevamente la mítica camiseta dorada, indumentaria que dejó atrás en el año 2023 cuando firmó con los londinenses.

Raúl Jiménez en un calentamiento del Fulham. REUTERS

En sus declaraciones más recientes, el letal goleador expresó su sentir ante la posibilidad de concretar este regreso histórico: "¿Por qué no? Siempre existe una posibilidad. Ya veremos qué pasa. Sería algo muy bonito, más después de hoy. No lo sé, tal vez suceda", confesó el referente ofensivo. Finalmente, el ídolo mexicano destacó el vínculo inquebrantable que construyó con la grada del Molineux Stadium a lo largo de los años. Afirmó con orgullo que los seguidores británicos le demuestran un cariño inmenso y sincero cada vez que pisa la ciudad, dejando en claro que el amor entre la afición y el 'Lobo de Tepeji' sigue más vivo que nunca.