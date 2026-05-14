Pachuca pega primero: vence 1-0 a Pumas enla semifinal de ida del Clausura 2026

El Estadio Hidalgo recibió el primer capítulo de la semifinal entre Pachuca y Pumas del Clausura 2026, un juego donde desde el arranque el equipo local estableció las condiciones, en una maniobra muy similar a la que le permitió eliminar a los bicampeones Diablos Rojos del Toluca en la ronda de cuartos de final y que, por ahora, los tiene por delante 1-0 de cara al partido de vuelta en Ciudad Universitaria.

Durante los primeros quince minutos, el guardameta Keylor Navas fue la estrella de los Pumas interviniendo ante intentos de Enner Valencia y Robert Kenedy para mantener la igualdad en el marcador.

Pumas intentó responder mediante jugadas de táctica fija, pero el portero Carlos Moreno controló las acciones en su área. El marcador se abrió al minuto 37. Oussama Idrissi tomó el balón fuera del área grande y ejecutó un disparo de pierna derecha. Navas vio cortada su buena racha cuando el balón pasó entre varios jugadores, lo cual limitó la visibilidad del portero. El cuerpo arbitral revisó la jugada mediante el VAR por una posible posición adelantada de Valencia; tras la consulta, se ratificó la validez del tanto.

En la segunda mitad, Pachuca mantuvo la posesión del balón. Salomón Rondón contó con una oportunidad de remate dentro del área pequeña, sin embargo, la defensa visitante bloqueó el impacto. Pumas realizó modificaciones con el ingreso de Uriel Antuna para buscar profundidad, aunque no generó remates directos a la portería hidalguense.

Adalberto Carrasquilla durante el partido entre Pachuca y Pumas en la semifinal Adrian Macias/Mexsport

El encuentro registró interrupciones debido a infracciones en el mediocampo. Robert Morales fue amonestado por simulación, mientras que Álvaro Ángulo y Jordan Carrillo recibieron tarjetas preventivas por faltas en la disputa del balón. En los minutos finales, Elías Montiel realizó un avance individual que concluyó en las manos del portero visitante.

Eduardo Bauermann fue expulsado del partido luego de que tras una revisión en el VAR se consideró que había cortado una jugada con posibilidad de gol.

Eduardo Bauermann fue expulsado del partido Mexsport

Horario y sede de la semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca

El segundo enfrentamiento de esta serie se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo de 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a las 7 de la noche.

La transmisión se podrá seguir por ViX.