Arranca censo vehicular rumbo al Mundial 2026 alrededor del Estadio Ciudad de México

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó a modificar la vida cotidiana en los alrededores del actual Estadio Banorte. A poco menos de un mes de que el inmueble adopte oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México, autoridades capitalinas pusieron en marcha el censo vehicular dirigido a residentes de las colonias cercanas al recinto mundialista.

El operativo arrancó este fin de semana en coordinación entre la alcaldía Coyoacán, autoridades locales y dependencias federales, como parte del plan de movilidad para los cinco partidos que albergará el inmueble durante el próximo verano.

La intención es restringir prácticamente por completo el acceso vehicular de aficionados en los alrededores del estadio durante los días de actividad mundialista, dejando únicamente el ingreso permitido a residentes previamente registrados dentro del perímetro de seguridad.

Brigadas acreditadas comenzaron a recorrer calles de la denominada “primera milla”, visitando domicilios y registrando automóviles y motocicletas de habitantes de colonias cercanas. Entre las zonas contempladas aparecen El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal, además de sectores de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

De acuerdo con las autoridades, el esquema especial de movilidad se activará durante los días 11, 18 y 24 de junio, además del 30 de junio y 5 de julio, fechas en las que el estadio recibirá partidos del Mundial 2026. Los cierres iniciarán aproximadamente cinco horas antes de cada encuentro y permanecerán hasta dos horas después del final de los partidos.

Solo los vehículos registrados podrán ingresar al perímetro delimitado por Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Gran Sur y avenida Santa Úrsula, una de las zonas que se prevé tendrá mayor presión vial durante la justa mundialista.

Durante el registro, los vecinos deben presentar documentos para acreditar domicilio, además de proporcionar datos como placas, marca, modelo y color del vehículo. Posteriormente recibirán un código QR único e intransferible, el cual funcionará como identificación de acceso durante los días de partido.

En distintas calles de Santa Úrsula ya es común observar brigadistas realizando el levantamiento de información, mientras algunos vecinos todavía muestran dudas sobre el procedimiento y otros consideran necesaria la medida para evitar problemas de tránsito y accesos irregulares durante el torneo.

Para quienes no se encuentren en casa al momento del censo, la alcaldía habilitó un módulo permanente en el Centro de las Artes Santa Úrsula, ubicado en la esquina de San Ricardo y avenida Santa Úrsula, donde el trámite puede realizarse diariamente entre las 9:00 y las 18:00 horas.

La transformación rumbo al Mundial ya se siente en la zona sur de la Ciudad de México, y esta vez no solo involucra remodelaciones dentro del estadio, sino también cambios importantes en la movilidad y operación de las colonias que rodean al futuro Estadio Ciudad de México.