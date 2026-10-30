Valtteri Bottas recibe importante penalización para el GP de México

El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, recibió una penalización de 50 posiciones para la largada del GP de México, tras haber sustituido cinco elementos de la unidad de potencia de su MAC-26, con lo que excedió los límites permitidos por la FIA durante la temporada.

Entre los componentes que Valtteri Bottas sustituyó se encuentran los siguientes: quinto motor de combustión interna, quinto turbocompresor, cuarto sistema de almacenamiento de energía, cuarta unidad de control electrónico y cuarto MGU-K.

Por lo tanto, al término de la FP2 del Gran Premio de México, el veredicto de los comisarios de carrera fue imponerle una sanción de 50 posiciones en la parrilla a Valtteri Bottas, a quien le ha llovido sobre mojado, tras los recientes rumores que apuntan a que será sustituido por Colton Herta en 2027.

Valtteri Bottas no ve la luz

Debido a que la penalización supera las 22 posiciones, Valtteri Bottas deberá partir desde el fondo de la parrilla de salida del Gran Premio de México, independientemente del resultado que consiga durante la calificación del sábado 31 de octubre.

Por lo que el piloto finlandés tendrá que remar contra corriente en la carrera del domingo no solamente por la penalización de 50 posiciones, sino también por otros factores que complican su panorama. Entre ellos se encuentran los rumores sobre una posible sustitución, las exigencias que representa la altitud de la Ciudad de México y la falta de fiabilidad del MAC-26, monoplaza que ha presentado distintos inconvenientes técnicos a lo largo del campeonato.

Entre los problemas más significativos para Cadillac en la temporada se encuentra el sobrecalentamiento crónico de los frenos, problemas de refrigeración en el motor y los múltiples problemas de fiabilidad en la suspensión delantera.

El papel del trazado mexicano en su sustitución de componentes

El Autodromo Hermanos Rodriguez es el circuito que más dolores de cabeza da a los ingenieros de los equipos en la Fórmula 1, pues la combinación de distintos factores como la altitud, el alta carga aerodinámica y el bajo nivel de agarre implican puestas a punto que sacrifiquen la eficiencia del motor, así como algunos sistemas de refrigeración.

El Autódromo Hermanos Rodríguez: Un desafío en la puesta a punto de los monoplazas GP de México

Por lo tanto, las modificaciones que realizó el equipo de Bottas en su MAC-26 buscan renovar componentes fundamentales de la unidad de potencia para mejorar su fiabilidad y afrontar las exigencias del circuito mexicano, donde la altitud obliga al motor y al sistema de refrigeración a trabajar bajo condiciones más complicadas.