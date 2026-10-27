Tensión en Cadillac: Colton Herta busca la superlicencia en el coche de Bottas

Cadillac se encuentra en medio de un remolino antes del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, porque mientras Sergio Pérez está listo para festejar su carrera 300, el segundo asiento es un misterio para el 2027 con Valtteri Bottas asegurando que conoce perfectamente sus condiciones, mientras que la escuadra parece querer a Colton Herta.

El equipo americano informó este martes que tienen todo listo para que Herta tome los controles del coche de Valtteri Bottas en la primera práctica libre del GP de México, esto con el objetivo de seguir sumando puntos para obtener la superlicencia, un requisito que parece lejano para él en cuanto a sus resultados de la Fórmula 1 donde quedó lejos de estar dentro de los primeros 10 del campeonato.

La situación llega luego de que el jefe de la escudería Cadillac, Marcin Budkowski, no desmintió la posibilidad de que Bottas deje la escudería. Se entiende que en el equipo americano analizan la situación del finlandés luego de que ha sido superado en pista por el mexicano, incluso llegando a casi una vuelta en el Gran Premio de Singapur como el momento más preocupante.

Sin embargo, a pesar de la situación, Bottas sostiene que conoce perfectamente su contrato y aseguró: “el año pasado cuando firmé, conozco los términos, así que todo eso está bien", esto en declaraciones que recoge Motorsport.com antes de agregar que los rumores siempre son normales en la Fórmula 1.

Budkowski dejó claro en Austin que a Colton Herta solo le resta un punto para tomar la superlicencia de la F1 y poder ser considerado para competir en la parrilla, una medida que esperan poder solucionar con más pruebas FP1 y, con ello finiquitar el requisito de la FIA para volverlo el compañero de Sergio Pérez.

Se entiende que otros pilotos como Esteban Ocon y Yuki Tsunoda también llegaron a mostrar interés por tomar la posición.