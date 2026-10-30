F1 GP de México 2026: Charles Leclerc domina la segunda práctica; Checo Pérez termina 18

Charles Leclerc completó su barrida de viernes al liderar la segunda práctica del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez terminó en un respetable puesto 18 y Lewis Hamilton tuvo problemas mecánicos.

Con temperaturas de pista que pasó los 31 grados Centígrados y un nivel de humedad que apenas pasó el 30 por ciento, el monegasco, quien también encabezó el primer entrenamiento de la tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una vuelta de 1:17.827 m, con el cual superó a Lando Norris por 103 milésimas.

Charles Leclerc fue el mejor piloto durante las primeras dos practicas del GP de México REUTERS

Norris fue uno de los pilotos que protagonizó un bloqueo fuerte de neumáticos al final de la recta principal, durante los primeros minutos de la tanda.

Los pilotos de Mercedes ocuparon la tercera y cuarta posiciones, con George Russell delante de Kimi Antonelli, en tanto que Max Verstappen completó los cinco primeros, con todo y el daño en el piso de su RB22 con el que lidió durante la práctica.

Y es que el holandés rozó carrocerías con Liam Lawson al negociar la Curva 15 con once minutos completados, por lo que dejaron escombros en la superficie. El incidente es investigado por la FIA, además de que la situación generó una breve bandera roja.

Pese a terminar en el sitio 11, Lewis Hamilton protagonizó una de las dos interrupciones de la tanda, luego de reportar pérdida de potencia a la mitad del ensayo y detenerse a la salida del complejo Moisés Solana, es decir, tras la curva 3. El periodo de Auto de Seguridad Virtual se activó por algunos minutos.

Sergio "Checo" Pérez terminó 18 con su Cadillac REUTERS

Asimismo, Gabriel Bortoleto sufrió una falla técnica en su Audi y únicamente dio doce vueltas. El brasileño, quien no participó en el primer entrenamiento por cederle su sitio a Freddie Slater, fue último en el resultado, al priorizar una tanda larga.

Sergio Pérez completó 33 giros en este segundo ensayo, marcando una vuelta de 1:19.406 m. El tapatío quedó a 1.5 segundos del registro de Leclerc, en tanto que su coequipero Vallteri Bottas, quien sancionará lugares por cambio de motor, acabó en la posición 21.

La actividad del Gran Premio de México de Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica, pactada para las 11:30 hrs, y la calificación, que arrancará a las 15 hrs.