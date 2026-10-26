¿Por qué las nuevas reglas garantizan más rebases en el GP de México?, Michel Jourdain lo explica

Si existe alguien que puede decir que conoce el Autódromo Hermanos Rodríguez desde su nacimiento ese es el expiloto Michel Jourdain Jr, hijo del también competidor y expromotor del mismo nombre que, durante mucho tiempo, administró la pista de la Magdalena Mixhuca, por ello el ahora embajador del Gran Premio de la Ciudad de México revela cómo la nueva reglamentación técnica de la F1 2026 cambiará la dinámica de la carrera.

“No conozco una vida sin el autódromo. Me ha tocado ser hijo, hermano, primo, piloto, organizador, comentarista. Ahora sí que todo lo que se puede hacer lo he hecho", afirma Jourdain sobre una relación histórica de un trazado donde él mismo corrió en sus épocas en Champ Car.

El cambio de la norma técnica de este año, tan controvertida, podría ser un beneficio para la carrera de México. La modificación central radica en la nueva entrega de potencia entre el motor térmico y la parte eléctrica, un factor determinante para el circuito de la Magdalena Mixhuca debido a su extensa recta principal donde se logran las velocidades punta más altas del año.

La altitud será un papel clave en la carrera ante la necesidad del enfriamiento. SERGIO BAUTISTA/GP de la Ciudad de México

A pesar de las dudas iniciales de algunos sectores del paddock, Jourdain prevé un espectáculo favorecido por la estrategia: "Entiendo a los pilotos que se quejan del tema del manejo de la energía, pero yo creo que con la recta tan larga en México lo único que hace es que la estrategia sea más importante y el manejo de la energía”.

Pero también, las nuevas reglas nos permitirán ver mucho más rebases. En un autódromo que normalmente es muy complicado rebasar, como aficionados mexicanos simplemente nos conviene y nos dará una carrera más entretenida".

A la par de la gestión energética, la altitud de la capital jugará un rol decisivo en el empaque térmico de los autos. El aire enrarecido reduce la densidad del oxígeno y complica la refrigeración de los componentes mecánicos, como los frenos y las unidades de potencia.

La temperatura en México al haber menos aire siempre es un factor. Eso los equipos lo saben mejor que nosotros y se estarán preparando, pero es donde México también es especial por qué tanto invierten los equipos con el límite de presupuesto en una carrera en especial por la altura. Eso a mí me gusta porque ayuda a que alguien pueda dar una sorpresa".

En el terreno competitivo, las características de la pista parecían favorecer originalmente a Mercedes, pero el cierre de temporada con Red Bull y Ferrari cerrando la brecha deja la puerta abierta para un espectáculo mayor según considera Jourdain.

Sumado a esto, la madurez del mercado mexicano con la F1 hace que Jourdain asegure que la carrera ya puede subsistir sin tener un piloto local, pero reconoce el gran valor que Sergio Pérez le otorga.

“Con lo que ha pasado con la Fórmula 1 a nivel mundial, todos los grandes premios están llenos. Liberty Media ha hecho un gran trabajo en difundirlo y ya todo el mundo sabe de la Fórmula 1, todo el mundo conoce a los pilotos, entonces seguiría siendo un éxito”.