Magistral goleada del Barcelona al Alavés para seguir de líder en LaLiga

Después de dos derrotas consecutivas, el Barcelona volvió a la senda del triunfo y vaya manera de hacerlo, con una goleada de 6-1 ante el Deportivo Alavés. Lamine Yamal (x2), Raphinha (x2) y Fermín López (x1) fueron las figuras de los culés.

Aunque perdieron ante el PSG en Champions y el Clásico, las dudas en este equipo fueron pocas. Es cierto que el Alavés es un equipo de menor envergadura que los otros dos, pero está actuación devolvió la felicidad en los culés.

Muy rápido llegó el gol; apenas al minuto 8, Raphinha definió de buena manera, después de un gran pase de Pedri hacía Fermín, dejando solo al brasileño para definir. López fue el autor del segundo gol al 23’, encaminando la goleada.

Lamine Yamal anotó un doblete y vuelve a brillar con el Barca REUTERS

Rapha volvió a hacerse presente en el marcador con el tercer gol del partido, pero el 15 en su cuota personal en LaLiga, siendo el Pichichi. Y Lamine Yamal sentenció el 4-0 en la primera parte.

El ‘10’ culé anotó su doblete, tras otra gran jugada colectiva y Anthony Gordon, quien ingresó de cambio, fue el autor del sexto gol, tras una asistencia de Rodri, quien cometió un error y provocó el tanto del descuento para el Alavés.

Con está nueva goleada, el Barca promedia casi cuatro goles por partido. Van 11 jornadas en España y han anotado 46 tantos por partido.

Barcelona, líder en España

Pesé a la derrota ante el Real Madrid, dolorosa para todos los culés, el Barcelona continúa de líder en España; van 30 puntos, a dos del Atlético de Madrid quienes están segundos (28).

Fue una semana dura para el Barca, perdiendo en Champions y en LaLiga, pero gracias a Hansi Flick y su buena gestión, este equipo no ha perdido la memoria.

Ahora, seguirán los partidos complicados para el Barcelona: primero recibirán al Aston Villa en Champions, el próximo 3 de noviembre y después irán al Metropolitano para enfrentar al Atlético el 8 del mismo mes, dos partidos que también serán un examen para los blaugranas.