Habrá sorpresas. América y su posible alineación contra Toluca: Brian Rodríguez irá a la banca

América va con su mejor once para el duelo ante Toluca. En busca de afianzarse en el liderato del Apertura 2026, las Águilas saldrán esta noche al Estadio Azteca con sus mejores elementos, luego de que hubo rotaciones ante Xolos a mitad de semana. Sin embargo, Guillermo Almada, director técnico del equipo, sorprenderá con una ausencia importante: Brian Rodríguez.

El extremo uruguayo no estará en el once inicial de las Águilas por decisión técnica. Aunque sí estará en la convocatoria y estará disponible, el ‘Rayito’ empezará el encuentro ante los Diablos desde la banca. Sin embargo, es probable que pueda tener minutos en la segunda parte. Asimismo, también hay novedades del otro lado del ataque y en la zona del centro delantero, pues la pelea por el puesto entre Henry Martín y Miguel Borja sigue.

Guillermo Almada vuelve con su mejor once MEXSPORT

¿Cuál será el once titular de América para enfrentar a Toluca?

En la portería, el arquero titular será Luis Ángel Malagón. Desde el regreso de su lesión, el ‘Caballero de la Noche’ se ha adueñado del arco y desplazó a Rodolfo Cota, quien lo reemplazó los pasados siete meses. Asimismo, Guillermo Almada tiene claro que Malagón será su arquero lo que resta del Apertura 2026, a menos que suceda algo extraordinario.

En la defensa volverán los dos refuerzos en la zaga central: Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo serán la dupla de centrales, mientras que del lado derecho estará Kevin Álvarez. En la lateral izquierda, ya de regreso al cien por ciento estará Cristian Borja, a pesar de que Franco Rossano atravesaba por un momento destacado.

Malagón será titular el resto de la temporada MEXSPORT

En el mediocampo estará Israel Reyes acompañado de Erick Sánchez. A pesar de la gran campaña que ha hecho Edwin Cerrillo y desplazó mostrarse sólido, el estratega uruguayo optó por Isra como pivote. Dicha decisión se ha mantenido porque a Almada le gusta mucho el estilo de juego del ‘5’ de las Águilas, a quien considera como uno de los inamovibles.

En ataque, del lado derecho estará Isaías Violante; cabe resaltar que Alejandro Zendejas aún no está para ser titular, aunque no está descartado que tenga minutos. Del lado izquierdo está la sorpresa, pues Oscar Perea tomará el lugar de Brian Rodríguez, quien por decisión técnica irá a la banca; sin embargo, el uruguayo podría ver minutos en el segundo tiempo.

Cómo enganche estará nuevamente Carlos Alvarez. Y como referente de ataque, a pesar del momento goleador de Miguel Borja, el delantero que iniciará ante Toluca será Henry Martín.