Lewis Hamilton gana la ‘pole’ del GP de México 2026

Lewis Hamilton logró la “pole position” (105 de su carrera) del Gran Premio de México 2026, después de registrar una gran vuelta para detener el crono en 1:16.514. El piloto de Ferrari saldrá primero en la parrilla de salida, seguido de George Russell (+0.009) y Charles Leclerc (+0.119). Sergio "Checo" Pérez saldrá en el lugar 21.

En su última vuelta, Max Verstappen comenzó con gran ritmo, registrando púrpura en el primer sector, pero después tuvo dificultades y aflojó el ritmo en la recta final, para quedar cuarto.

Max Verstappen se tuvo que conformar con la cuarta posición en la Clasificación del GP de México 2026 Reuters

Kimi Antonelli, quien está cerca de ser el campeón más joven de la F1, finalizó en la quinta posición, a +0.193 del mejor crono.

Lewis Hamilton pasó apuros para registrar su tiempo en la Q2, lo que fue suficiente para superar el corte. Los que no tuvieron fortuna, fueron Franco Colapinto y Carlos Sainz.

ELIMINADOS EN LA Q2 DEL GP DE MÉXICO 2026:

11. Nico Hulkenberg.

12. Franco Colapinto.

13. Oscar Piastri.

14. Gabriel Bortoleto.

15. Ollie Bearman.

16. Carlos Sainz.

A Fernando Alonso le llegaron rápido las malas noticias en la Q1. El piloto español recibió la orden de que detuviera su Aston Martin y así lo hizo a la altura de la curva 13, por lo que las banderas rojas aparecieron al 11:07 del reloj.

“¡Détenlo ahorita!”, fue la orden que recibió Fernando Alonso.

ELIMINADOS EN LA Q1 DEL GP DE MÉXICO 2026:

17. Alex Albon.

18. Fernando Alonso.

19. Ryo Hirakawa.

20. Lance Stroll.

21. Sergio “Checo” Pérez.

22. Valtteri Bottas.