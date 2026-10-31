Haas borra todo rastro de Esteban Ocon de su garaje en el GP de México

Luego de confirmar que Ryo Hirakawa ocupará el lugar de Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de México, Haas comenzó a retirar cualquier rastro del piloto francés de su garaje. El equipo quitó las pegatinas con su nombre y el número 31, además de retirar su imagen de las instalaciones, mientras los mecánicos preparaban el monoplaza para el japonés.

Esteban Ocon ha sido despedido de Haas en la Fórmula 1, luego de un altercado que incluyó agresiones físicas con el director del equipo, Ayao Komatsu, previo al segundo día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodriguez, después de la polémica que se dio al cuestionar a su ingeniera de carrera durante la FP2 del GP de México.

La escudería estadunidense anunció este sábado que el piloto japonés Ryo Hirakawa tomaría el lugar del francés para lo que resta de las sesiones del Gran Premio de México; asimismo, no quiso dar más declaraciones al respecto.

Sin embargo, los últimos reportes informados por DAZN, señalan que durante la reunión entre los ingenieros, Esteban Ocon y el director del equipo, Ayao Komatsu, hubo una discusión que terminó por desencadenar el despido del francés, quien, además, abandonó la Ciudad de México, por lo que su vinculación con la escudería llegó a su fin antes de que concluyera la temporada.

El antecedente de la discusión entre Ocon y Haas

El primer problema durante el fin de semana entre el francés y su equipo se dio durante la FP2 del Gran Premio de México, ya que, durante la sesión, su ingeniera de carrera, Laura Mueller, le solicitó ingresar a boxes para montar neumáticos medios y hacer simulaciones de tandas largas.

Por su parte, Esteban Ocon se negó a cambiar el compuesto y afirmó que quería permanecer en pista con blandos. Algo que ocasionó ruido a través de redes sociales, donde se criticó la actitud del piloto.

Medios reportan agresión física de Esteban Ocon hacia el director del equipo Haas

De acuerdo con el diario L'Équipe, el francés habría protagonizado un altercado físico con Ayao Komatsu, luego de la discusión interna que comenzó tras la FP2 del viernes. De igual manera, el medio alemán BILD, señala que Esteban Ocon intentó disculparse con el japonés la mañana del sábado, pero, cuando este quiso abandonar su oficina, presuntamente lo sujetó con fuerza del hombro. El incidente habría sido determinante para que la escudería decidiera apartarlo del Gran Premio de México y del resto de la temporada.