El valor de la plantilla de Cabo Verde: La humilde selección que frenó a la multimillonaria España

El empate de la Selección de España ante la de Cabo Verde puede considerarse el de la clásica historia de David contra Goliat, donde la selección europea no logró derrotar a una escuadra que, en conjunto, vale tan solo el puro valor de Lamine Yamal, con una diferencia en nóminas gigantescas.

Según el portal especializado Transfermarkt, la diferencia entre las plantillas de España y Cabo Verde, que se clasificó a su primer Mundial, es abismal. Las estimaciones son que el equipo africano tiene un valor de nómina en el mercado de 54.5 millones de euros, siendo una de las 10 plantillas más baratas dentro del torneo al lado de equipos como Sudáfrica, Haití o Túnez.

En contraparte, España es uno de los tres países con una nómina en la lista de jugadores dentro del top tres, con un estimado de valor de 1,220 millones de euros, por detrás de Inglaterra y Francia.

Tan solo el valor de mercado del portero Vozinha, convertido en la estrella del partido ante España, es de un estimado de 50 mil euros, jugando actualmente para el GD Chaves. En el plano defensivo destacan jugadores como Steven Moreira, de 1.5 millones de euros, así como Diney Borges, de 900 mil euros.

Los jugadores de Cabo Verde se tomaron videos y fotos luego de su empate. IMAGN IMAGES via Reuters

España, una selección multimillonaria

Mientras que Cabo Verde tiene un valor nominal bajo, España contrasta por sus estrellas. Lamine Yamal, quien entró a jugar en el segundo tiempo, tiene un valor de mercado de más de 200 millones, lo que significa casi cuatro veces el valor de todo el equipo al que no le pudo anotar un gol.

De hecho, ninguno de los seleccionados españoles tiene una valoración menor de millones de dólares, contrario a los de sus rivales, de los cuales varios ni siquiera se acercan a una cifra millonaria, pero que han dado un resultado histórico.

El resultado es también una respuesta al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, quien había cuestionado que 48 selecciones ingresaran al Mundial, señalando que habría partidos de bajo nivel ante algunas representaciones poco conocidas a nivel mundial. Hoy, una de las selecciones que respondió a esos comentarios ha dado una lección a uno de los grandes.