Prensa de España 'estalla' tras empate ante Cabo Verde: "¡Petardazo!"

España llegó al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título tras su exitoso Eurocopa, pero su debut en el Grupo H ante Cabo Verde dejó un sabor amargo.

La Roja, con un dominio abrumador en posesión y numerosas ocasiones, no logró perforar la muralla defensiva de los debutantes africanos y se tuvo que conformar con un empate sin goles en Atlanta.

Luis de la Fuente dando indicaciones a Ferran Torres REUTERS

Lo que debía ser un trámite se convirtió en una noche de frustración, donde la falta de efectividad y claridad en los últimos metros generó las primeras alarmas en el seno de la selección.

Las duras críticas de la prensa española

La prensa española no ha perdonado el inesperado tropiezo. Medios como Marca lo calificaron directamente como un "petardazo", destacando el naufragio en el debut y la incapacidad para superar a un rival teóricamente inferior pese a los 27 disparos y el amplio control del juego. Critican la falta de ideas y la sensación de desconcierto ante un Cabo Verde replegado.

El Diario AS coincidió en el término "petardazo" y habló de un debut de pesadilla, señalando que ni siquiera la entrada de Lamine Yamal cambió el rumbo del encuentro.

El diario subraya la desesperación en ataque y la solidez del portero Vozinha, de 40 años, que se erigió como héroe del partido.

Mundo Deportivo describió el partido como "decepcionante", destacando que España fue incapaz de pasar del empate a cero ante una Cabo Verde que defendió con uñas y dientes.

El medio catalán lamenta la ausencia de fluidez y la sensación de bajón respecto al nivel mostrado en competiciones anteriores.

El Chiringuito y otros programas de debate, junto a portales y diarios como COPE, cargaron con dureza contra el equipo, hablando de "desastre", "bajonazo" y un debut que recuerda momentos negativos del pasado.

La unanimidad en las críticas refleja la decepción generalizada por un resultado que avergüenza a una selección llamada a pelear por el título.

España se complica en el Grupo H

Con este empate, España se complica el camino en el Grupo H. El grupo, que incluye también a Uruguay y Arabia Saudita, se presenta ahora más exigente de lo previsto.

La Roja suma solo un punto en su debut y dependerá de sí misma para clasificar, pero ya no tiene margen para más errores si quiere liderar la zona o asegurar el pase directo.

España y los resultados más decepcionantes en Mundiales REUTERS

De la Fuente y sus jugadores saben que deben ganar los dos partidos restantes. Vencer a Arabia Saudita y, especialmente, a Uruguay se convierte en una obligación para evitar depender de resultados ajenos o jugarse todo en un posible desempate.