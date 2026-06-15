¡Sorpresa en el Mundial! Cabo Verde le saca el empate a España

Otro día de la Copa del Mundo 2026 y se dio otra sorpresa. En el inicio de las actividades del Grupo H, Cabo Verde aguantó y le sacó el empate a España (0-0).

En el debut mundialista de los Tiburones Azules no pudo haber sido mejor. Llegaron como víctimas, pero dieron un partidazo en defensa y le colgaron el cero a una de las favoritas para ser campeón.

El arquero de Cabo Verde se convirtió en la figura ante España REUTERS

A pesar de que toda su plantilla es muy inferior, en calidad y costó, Cabo Verde no se rindió y aguantó los 90 minutos ante una España que debutó en el Mundial con una actuación muy pobre.

España inició el Mundial de mala manera

Aunque no llegaba con su mejor hombre y figura, Lamine Yamal, la Selección de España tenía buenos futbolistas para poder aspirar a sus primeros tres puntos.

Y la pregunta no era, en la previa del partido, si le ganaría a Cabo Verde, sino por cuántos goles sería. Parece que no hay que hablar o suponer antes de un encuentro.

Como era de esperarse, la Furia Roja controló el partido y Cabo Verde se mantuvo muy bien posicionado en defensa, algo que le resultó en todo el partido.

España tuvo mucha posesión, pero poca profundidad. Fue hasta el minuto 40 cuando por fin hubo peligro; Ferran Torres cabeceó el balón y este se estrelló en el travesaño, en el rebote, Oyarzabal remató y Vozinha mandó a tiro de esquina.

En ese momento, iniciaba el show del porteo de Cabo Verde. En el 45’, Torres encontró el balón en el área y sacó el disparo, pero Vozinha hizo otra buena atajada.

Al 47’, en un tiro de esquina, Emeric Laporte cabeceó y Vozinha hizo un atajadón, posiblemente la mejor del partido.

El segundo tiempo fue una copia de lo mismo. España controlando, mucha posesión, pero poca profundidad, Cabo Verde no renunció a su planteamiento y le salió.

Lamine Yamal entró de cambio y aunque quiso brillar, no pudo hacerlo solo. Al final, la Roja no pudo romper el cero.

Cabo Verde saca su primer punto en un Mundial

La Selección de Cabo Verde volvió a hacer historia. Primero logró clasificar a su primera Copa del Mundo y ahora, empató sin goles ante España.

Gracias a esto, los Tiburones Azules obtuvieron su primer punto en una justa mundialista, un momento que quedará para la historia.

Lamine Yamal debutó con España en mundiales, pero no evitó el empate ante Cabo Verde REUTERS

España, a remar contra corriente

Claramente España era la favorita para obtener sus primeros tres puntos ante Cabo Verde, sin embargo, este empate deja a la Roja con serias dificultades.

El siguiente partido de los dirigidos por Luis de la Fuente será contra Arabia Saudita y ahí están obligados a ganar, si quieren clasificar a los 16vos de esta Copa del Mundo