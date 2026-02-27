Las 2 'vacas sagradas' de Chivas que Gabriel Milito tiene en el olvido

Érick Gutiérrez y Alan Pulido se mantienen completamente borrados por parte de Gabriel Milito, jugadores que llegaron con etiqueta de estelares a Chivas y que con el paso de los torneos, se han convertido en una carga para el Rebaño que demuestra no necesitarlos al ser el líder del Clausura 2026 de Liga MX.

Tras la eliminación en el torneo pasado (Apertura 2025), Chivas comenzó a realizar una reestructura en su plantel y dejó ir a futbolistas del nombre de Chicharito Hernández, que últimamente luce más por sus polémicas que por lo que consiguió en su segunda etapa con el 12 veces campeón de Liga MX.

Érick Gutiérrez

Llegó para el Apertura 2023 de Liga MX y comenzó como un valuarte en la mitad de la cancha, manteniendo la ilusión de mostrar un nivel que lo regresara a la Selección Mexicana, sin embargo, su puesto como titular y capitán se fue perdiendo con el paso de los compromisos.

El contrato del mediocampista de 30 años termina en el mes de junio de 2027, por lo que además de este Clausura 2026, le restarían dos torneos más defendiendo los colores del Rebaño.

El contrato de Erick Gutierrez en Chivas expira el junio de 2027. Mexsport

Alan Pulido

A días de cumplir 35 años, Alan Pulido se mantiene con pena y sin gloria en Chivas, viviendo su tercer torneo en esta nueva etapa con los Rojiblancos en donde apenas suma 16 partidos y 2 goles, quedándose relegado en la banca y, para el Clausura 2026, ni siquiera ser considerado por Gabriel Milito para las convocatorias.

Su contrato en Chivas finalizará en 2026 y, a pesar de que en el último mercado de fichajes no logró salir, el Rebaño espera que sea en este mismo verano cuando puedan colocarlo en otro equipo, sin embargo, su alto salario impediría que la transacción se lleve a cabo con facilidad.

Alan Pulido suma 2 goles en 16 partidos con Chivas; su contrato termina a finales de 2026. Mexsport

BFG