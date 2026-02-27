Mark Sánchez, exestrella de la NFL, acusado de estar bajo influencia de cocaína y fentanilo

Mark Sanchez, exquarterback de campo de la NFL y exanalista de Fox Sports, podría haber estado bajo la influencia de cocaína, fentanilo, marihuana y alcohol cuando presuntamente agredió a un camionero en octubre pasado, según una presentación judicial reciente.

El exjugador de 39 años enfrenta un cargo por delito grave de agresión y varios delitos menores derivados del incidente ocurrido el 4 de octubre en el centro de Indianápolis, que dejó a ambas partes hospitalizadas con heridas graves.

El denunciante, Perry Tole, de 69 años, sostiene que Sánchez ingresó sin permiso a su camioneta, estacionada en los muelles de carga de un hotel, y que inició la confrontación. En una demanda presentada el mes pasado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, los abogados de Tole afirmaron que una “investigación preliminar” los llevó a creer que Sánchez pudo haber consumido “múltiples sustancias ilegales” antes del altercado.

Esto incluye, entre otros, cocaína, marihuana, fentanilo y alcohol”, señala el documento. Los abogados no aportaron pruebas en respaldo de esa afirmación y solicitaron una investigación más amplia para determinar el alcance de una posible intoxicación y si terceros tenían conocimiento de ello.

El abogado defensor de Sánchez, Andrew M. McNeil, respondió al Daily Mail en una declaración que las acusaciones forman parte de un expediente civil y no constituyen prueba. Señaló que los hechos deberán establecerse durante el juicio.

Acusado de agresión

De acuerdo con una declaración jurada policial, los agentes indicaron que Sánchez olía a alcohol al momento del incidente. El reporte sostiene que, tras ser confrontado por Tole, el expasador de los Jets avanzó aun después de haber sido rociado con gas pimienta. Las autoridades señalaron que Tole utilizó un cuchillo en lo que describió como defensa propia. Tole no ha sido acusado penalmente.

Sánchez sufrió múltiples heridas por arma blanca en la parte superior derecha del torso. Una imagen difundida tras el incidente mostró a Tole en una cama de hospital con collarín ortopédico y un corte profundo en el rostro.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis informó que Sánchez fue arrestado en el hospital bajo sospecha de agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación en público. La Fiscalía del Condado de Marion determinará los cargos definitivos.

Sánchez se encontraba en la ciudad para cubrir el partido entre los Colts y los Raiders como parte de su labor televisiva. Días después del arresto, Fox Sports puso fin a su relación laboral.

El juicio, programado inicialmente para diciembre, fue aplazado y ahora está previsto para marzo. Tole también presentó una demanda civil contra Sánchez y Fox Sports en busca de daños no especificados.