El penal más caro de Chicharito: su última playera con Chivas se vendió en 36 mil pesos

Javier Hernández volvió a colocarse en el centro del debate, aunque esta vez el protagonista no fue un gol ni un fichaje, sino una cifra. El jersey que utilizó cuando falló el penal ante Cruz Azul en el Apertura 2025 fue vendido en 36 mil pesos, según reveló Omar Villa. La escena que en su momento provocó frustración ahora tiene etiqueta de colección.

La prenda fue subastada a través del portal MatchWornShirt, plataforma que trabaja con distintos clubes mexicanos para comercializar artículos de alto impacto histórico o mediático. Lo que fue un momento incómodo terminó convertido en objeto de deseo. En el futbol moderno, incluso el error tiene mercado, y tratándose de Chicharito, el simbolismo pesa el doble.

Pero hay un detalle que transforma la cifra en algo más profundo. Seguramente fue la última playera que vistió como jugador de Chivas, luego de que el club decidiera no renovar su contrato tras el Apertura 2025. Y en el contexto actual, sin equipo y sin negociaciones oficiales anunciadas, muy probablemente también haya sido la última que usó como futbolista profesional el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

La escena adquiere entonces otra dimensión. No solo fue el penal fallado, pudo haber sido el último acto competitivo de una carrera que marcó una generación. Desde entonces, Hernández permanece como agente libre, mientras las versiones sobre un giro mediático cobran fuerza.

De acuerdo con reportes, Chicharito tendría una oferta para integrarse como analista a ESPN rumbo al Mundial 2026. La propuesta lo colocaría en mesas de análisis durante la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Su cercanía con Sergio Dipp facilitaría el puente hacia la televisión en una etapa distinta, pero igual de expuesta.

Mientras tanto, el propio Hernández ha optado por enviar mensajes más emocionales que deportivos. En un reciente video lanzó una frase que reavivó el debate:

Entonces, pides nuevos ídolos para México, pero destruyes a los que llegaron donde todos soñamos. Interesante”.

El clip fue acompañado por el mensaje: “Menos odio, más inspiración. Soñemos cosas chingonas juntos”. La respuesta fue inmediata. “Jamás me harán odiarte”, “Eres el máximo goleador de la Selección Mexicana”, “Gracias por tantas alegrías”, escribieron sus seguidores.

El jersey ya tiene dueño. Y si el destino no cambia, esa camiseta rojiblanca de 36 mil pesos podría ser el último uniforme profesional de una leyenda tricolor.