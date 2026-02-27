Jonathan Gómez lanza advertencia a Jorge Sánchez en el PAOK: 'Debe entender al técnico'

El lateral mexicoamericano Jonathan Gómez, actualmente en el Albacete Balompié de la Segunda División de España, pero perteneciente al PAOK FC, habló sobre la llegada de Jorge Sánchez al conjunto griego y le lanzó un consejo claro: integrarse rápido, hacer grupo y entender la idea del entrenador para ganarse un lugar en el once titular.

El exjugador de Cruz Azul fue recientemente anunciado como refuerzo del PAOK, equipo que compite en la Superliga de Grecia y en torneos europeos.

“Que aprenda el método del entrenador”

En entrevista con Excélsior, Gómez fue directo sobre lo que necesita Sánchez para triunfar en el futbol griego.

Que intente integrarse lo mejor posible con los compañeros, porque al final hay que formar una relación con ellos. También que se acerque al cuerpo técnico para aprender su método de juego. No diría que es muy cerrado, pero sí muy determinado; le gusta jugar así y juega así”, explicó.

El mensaje es claro: adaptación táctica y conexión con el grupo como claves para sumar minutos en el PAOK.

El mexicoamericano Jonathan Gómez actualmente juega en el Albacete de España, pero pertenece al PAOK de Grecia PAOK FC

Mexicanos en Grecia: Orbelín, ejemplo de éxito

Gómez también destacó que cada vez más mexicanos se animan a probar suerte en el futbol griego, poniendo como ejemplo a Orbelín Pineda, figura del AEK Atenas, con el que ya fue campeón de Liga y Copa.

Además, recordó que los clubes grandes del país helénico compiten constantemente a nivel internacional.

También está Orbelín Pineda con el AEK Atenas, por mencionar a otro mexicano en Grecia. Yo creo que hay nivel; todo es relativo, obviamente, pero estos equipos, PAOK, Panathinaikos, Olympiacos y AEK Atenas, están compitiendo en Europa. Como te dije, el Olympiacos estuvo en Champions, el PAOK jugó Europa League y hay otros ejemplos también", señaló.

¿La liga griega tiene nivel? Gómez responde a las críticas

Ante las críticas sobre el nivel de la Superliga de Grecia, el lateral fue contundente: no es una liga del “top cinco” de Europa, pero sí es altamente competitiva.

Incluso comparó su nivel con torneos como la Eredivisie de Países Bajos o la liga belga, donde equipos como el Club Brujas han competido de tú a tú contra gigantes europeos.

"Yo a esa gente le invitaría a que viera, por ejemplo, un partido de PAOK contra Olympiacos y que observe el nivel que hay en ese encuentro. O incluso un partido de una liga considerada menor, como la Liga de Holanda o la Liga de Bélgica. Por ejemplo, el Brujas le compitió al Atlético de Madrid el otro día en Champions. El Olympiacos empató contra el Bayer Leverkusen en Champions. O sea, no por ser una liga menor significa que no haya nivel”, afirmó.

Grecia, trampolín hacia las grandes ligas

Finalmente, Jonathan Gómez dejó en claro que jugar en Grecia puede ser un trampolín hacia ligas más poderosas como LaLiga de España o cualquier otro campeonato importante del continente.

“Creo que es una percepción equivocada del fútbol europeo. No diría que sea una concepción negativa, pero sí pienso que hay más nivel del que la gente cree, sobre todo en esas ligas que no son consideradas del “top cinco”. No hay que menospreciarlas, porque al final muchos jugadores dan el salto a Europa para forjar su camino y, ojalá, poder llegar a una de esas cinco grandes ligas o a un equipo grande, como el Atlético de Madrid, o cualquier otro club importante de una liga grande”, concluyó.

La llegada de Jorge Sánchez al PAOK no solo representa un nuevo reto en su carrera, sino también una oportunidad de consolidarse en Europa y seguir los pasos de otros mexicanos que han brillado fuera del país.