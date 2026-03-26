El último tren al Mundial en México: así se juegan las finales del repechaje en Guadalajara y Monterrey

El repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 entra en su fase definitiva en territorio mexicano, con dos finales que repartirán los últimos boletos y completarán el mapa de grupos de una Copa del Mundo que ya se asoma en el horizonte.

El formato es directo. Cuatro selecciones sobreviven a las semifinales disputadas en Monterrey y Guadalajara y se juegan todo en 90 minutos. No hay margen. El premio es doble. Clasificación y destino inmediato dentro del sorteo mundialista.

Bolivia quedó a un paso de romper una sequía de 32 años. El conjunto sudamericano remontó 2-1 a Surinam con goles tardíos de Moisés Paniagua y Miguel Terceros en Monterrey. La reacción lo instaló en la final ante Irak, el equipo mejor clasificado del cuadro y que aguardaba rival.

El ganador va al Grupo I

Ese duelo definirá al integrante del Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega. Un escenario de máxima exigencia para cualquiera que avance, con selecciones acostumbradas a competir en fases decisivas.

Jamaica da la cara por el caribe

En la otra llave, Jamaica mantuvo viva su aspiración de volver a una Copa del Mundo tras casi tres décadas. Los caribeños vencieron 1-0 a Nueva Caledonia en el estadio Guadalajara y avanzaron a la final, donde enfrentarán a República Democrática del Congo.

El gol llegó temprano, tras un rebote concedido por el arquero rival que Bailey Cadamarteri convirtió en ventaja definitiva. A partir de ahí, Jamaica administró el partido ante un rival que apostó por disparos de larga distancia sin precisión suficiente.

El ganador de ese cruce se instalará en el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. Un sector que combina talento europeo, ritmo sudamericano y crecimiento asiático.

Las finales se disputan a partido único en México, como parte del ensayo operativo rumbo al Mundial que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá. Estadios llenos, logística internacional y selecciones de distintos continentes han convertido estos encuentros en una prueba real de lo que vendrá en 2026.

Más allá del sistema, el repechaje ha dejado historias que cruzan geografías y contextos. Equipos con realidades opuestas, desde futbolistas consolidados en ligas mayores hasta otros que alternan el deporte con oficios cotidianos, compiten por el mismo objetivo.

El martes, el margen desaparecerá por completo. Dos partidos, dos boletos y dos lugares definidos en la Copa del Mundo. El resto quedará en intentos y en la espera de otro ciclo.