Jamaica sueña con volver al Mundial tras casi 30 años y elimina a Nueva Caledonia

ZAPOPAN.--Jamaica empezó su camino para regresar casi tres décadas después, a una Copa del Mundo. La isla caribeña que ha visto pasar seis mundiales enfrentará el próximo martes 31 de marzo a la República Democrática del Congo, por ese ansiado boleto dorado al Mundial 2026.

Los Reggae Boyz derrumbaron la ilusión de Nueva Caledonia tras vencerlos 1-0 en el estadio Guadalajara. El archipiélago ultramar francés situado al suroeste del océano Pacífico tendrá que viajar nuevamente 11 mil kilómetros para volver a la vida cotidiana, en la que muchos, tiene otros oficios fuera del futbol.

Triunfo con gol tempranero

La ilusión se esfumó en apenas 18 minutos cuando Ronaldo Webster cobró un tiro libre y el arqueo de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, dejó el rebote para que apareciera Bailey Cadamarteri.

Con una entrada de poco más de 40 mil personas, el estadio dejó de ser territorio mexicano por un instante. Cuando la pelota besó la red, las gargantas cambiaron de bandera sin pensarlo: el grito fue potente, visceral, como si en cada asiento hubiera nacido un jamaiquino más. La sorpresa se volvió euforia, y la euforia, complicidad.

Porque en noches así, el futbol borra fronteras y convierte a miles en cómplices de una misma alegría inesperada.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA acudió al estadio para ver el encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica. Carlos Zepeda

Nueva Caledonia lo intentó dos veces desde donde nace la prisa: la media cancha. Disparos largos, casi desesperados, que buscaron sorprender a Andre Blake más por impulso que por claridad.

Tal vez fue la urgencia de buscar la gloria o quizá esa inexperiencia que a veces traiciona. De cualquier forma, para Nueva Caledonia, fue un viaje inolvidable, una aventura que tendrá que aguardar algunos años más.

En la final, Jamaica tendrá al equipo africano que no juega un Mundial desde 1974 y que se ubica en el lugar 48 del ranking de la FIFA. Los dirigidos por el francés Sébastien Desabre, únicamente han recibido un gol en sus últimos cuatro partidos de eliminatoria.

Quien supere esta ruta se integrará al Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Mientras que para la FIFA, estos duelos han servido de ensayo rumbo a una Copa del Mundo que promete ser histórica con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.