¡Remontada épica! Bolivia vence a Surinam y acaricia el Mundial 2026

El sueño de regresar a una Copa del Mundo sigue más vivo que nunca para el conjunto sudamericano. En un encuentro lleno de dramatismo y emociones al límite, la selección de Bolivia consiguió una espectacular victoria por 2-1 frente a Surinam en la cancha del Estadio de Monterrey. Este vibrante duelo, correspondiente al Repechaje Intercontinental, mantuvo a los aficionados al borde del asiento, pues el cuadro verde tuvo que venir de atrás para asegurar su pase al partido definitivo por el boleto al Mundial 2026.

Melayro Bogarde barriéndose sobre Miguel Terceros. REUTERS

SURINAM DIO EL PRIMER GOLPE EN MONTERREY

Los primeros cuarenta y cinco minutos del encuentro mostraron un trámite cerrado y con mucha fricción en el medio campo. El futbol desplegado por ambas escuadras pecó de precavido, dejando un tenso empate sin goles al llegar el descanso. Sin embargo, la parte complementaria arrancó con una sorpresa monumental. Apenas corría el minuto 48 cuando Liam van Gelderen aprovechó una oportunidad de oro muy cerca del arco sudamericano y conectó un remate raso de derecha que batió las redes. El 0-1 a favor de Surinam cayó como un balde de agua fría y obligó al equipo boliviano a modificar su estrategia de inmediato para evitar la eliminación.

Liam van Gelderen celebrando su gol ante Bolivia. REUTERS

La presión aumentó con el paso del tiempo. El reloj se convirtió en el principal enemigo de los sudamericanos, quienes buscaron desesperadamente el tanto de la igualada. La respuesta llegó de forma magistral desde el banquillo de suplentes. El ingreso de Moisés Paniagua cambió la dinámica ofensiva por completo. Justo en el minuto 72, Paniagua encontró un espacio en el centro del área y sacó un potente disparo de derecha que se incrustó junto al poste, empatando los cartones y reviviendo la ilusión de toda su afición.

LA ÉPICA REMONTADA Y EL DUELO DEFINITIVO CONTRA IRAK

Con el momento anímico totalmente a su favor, Bolivia se volcó al ataque en busca de la hazaña. La insistencia rindió frutos al minuto 78, cuando el recién ingresado Juan Godoy recibió una fuerte falta dentro del área por parte del defensor Myenty Abena. El silbante central no dudó un segundo y sancionó la pena máxima. El talentoso Miguel Terceros tomó la responsabilidad y, con un soberbio cobro de zurda al minuto 79, engañó al guardameta rival para sellar el 2-1 definitivo.

Miguel Terceros y Moisés Paniagua abrazados. REUTERS

Durante los diez minutos de tiempo agregado, el cuadro vencedor defendió su valiosa ventaja con uñas y dientes ante los embates finales del combinado caribeño. Tras el silbatazo final, la euforia estalló en las tribunas del recinto regiomontano.

Ahora, el equipo sudamericano se encuentra a un solo paso de la gloria internacional. El próximo martes 31 de marzo, en el mismo coloso de Nuevo León, enfrentará a la selección de Irak. El ganador de esta auténtica final amarrará su clasificación directa al ansiado Mundial 2026.