VIDEO: Selección de Irak llega a Monterrey tras largo viaje para disputar el repechaje 

Lo que parecía un viaje imposible debido a la tensión en el Medio Oriente por el conflicto armado entre Israel-Estados Unidos contra Irán se está concretando y, un primer grupo de la selección de Irak ha arribado a México para disputar el repechaje de la Copa del Mundo 2026 en próximos días.

El camino del "Team de Mesopotamia" hacia Monterrey no fue sencillo. El cierre del espacio aéreo en diversos países de su región obligó a una logística de emergencia que incluyó múltiples escalas y traslados terrestres de más de 12 horas de carretera. A esto se sumó un episodio burocrático por el visado de los jugadores, situación que requirió la intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para agilizar los trámites en las embajadas de Arabia Saudita y Qatar.

En un inicio, el representativo de Irak solicitó retrasar la ronda para poder llegar más descansados y encontrar la mejor logística sin llevar a los jugadores a un cansancio extremo, pero la FIFA negó esta petición.

Un arribo por etapas

Pese a que el primer contingente ya descansa en Nuevo León, el equipo aún no está completo. Debido a los compromisos en las ligas internacionales, el cuerpo técnico encabezado por el australiano Graham Arnold tiene previsto aterrizar hasta la mañana del lunes. A ellos se les unirán, de forma paulatina, los futbolistas que militan en el balompié europeo quienes llegarán en los próximos días.

¿Cuándo es el partido de Irak en Monterrey?

La Selección de Irak tiene casi una semana para adaptarse a México y reunir a todo su equipo dado que no tendrá actividad en el primer duelo y tendrán que esperar hasta el partido final de su llave en donde se jugarán el pase en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.