Canelo Álvarez en Arabia Saudita: El anuncio oficial de la pelea ante Christian Mbilli que enciende la furia de los fans

La maquinaria del boxeo multimillonario ha vuelto a girar su eje hacia el Medio Oriente, y con ella, el nombre que mueve las masas y desata las pasiones más extremas dentro de esta industria El jeque Turki Alalshikh hizo oficial el secreto a voces. Saúl "Canelo" Álvarez regresará a los encordados el próximo 12 de septiembre en Riyadh, Arabia Saudita. Al frente no estará el rival que el clamor popular exige en cada rincón de México, sino el invicto camerunés-francés Christian Mbilli, actual poseedor del campeonato mundial de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para Álvarez, el combate representa el inicio de un capítulo de reconstrucción. El tapatío pisará el desierto exactamente un año después de aquella dolorosa e impactante derrota sufrida ante Terence Crawford en Las Vegas, un descalabro que le costó perder la condición de intocable y que lo despojó de una parte del imperio que solía gobernar en la división de los supermedianos.

Después de tantos años en este deporte, mi motivación sigue siendo la misma: desafiarme a mí mismo, representar a México y seguir construyendo mi legado”, declaró Álvarez, intentando disipar las dudas que flotan sobre el último tramo de su carrera. “Mbilli está invicto, es un gran peleador y lo respeto. Pero mi enfoque siempre está en mi preparación, mi rendimiento y en darle a los fanáticos otra gran noche de boxeo”.

La rebelión de las gradas ante el eterno ausente

A pesar de la opulencia que rodea el anuncio, cuya conferencia de prensa oficial está programada para el 23 de mayo en El Cairo, Egipto, con transmisión global de DAZN,, la confirmación del pleito no fue recibida con aplausos unánimes. En las plataformas digitales el anuncio encendió una hoguera de críticas. Un sector considerable de los aficionados reaccionó con frustración, acusando al mexicano de esquivar, una vez más, el combate que definiría verdaderamente su época: la colisión contra David Benavidez.

Soy un fan de toda la vida y no quiero volver a ver a Canelo nunca más”, escribió Dave Booker en la publicación de redes sociales, reflejando el sentir de quienes consideran que Mbilli, a pesar de sus credenciales y su récord impoluto, funciona como una pantalla de humo para evitar los riesgos de mayor jerarquía en la división.

Hubiera preferido a Benavidez, Sheeraz o Charlo", escribió otro usuario en X ante la publicación de The Ring Magazine.

El peligro real detrás del retador francés

Minimizar a Christian Mbilli, sin embargo, podría ser el error más costoso en la trayectoria del Canelo. El europeo es un boxeador de una potencia física descomunal, una fuerza de la naturaleza que ha demolido la categoría a base de un ritmo asfixiante y que ve en la cita de septiembre la oportunidad de jubilar a la máxima leyenda comercial del boxeo moderno.

Sin embargo, Mbilli no representa un reto como el de Benavidez que en la tradicional fecha del 5 de mayo destruyó a Gilberto El Zurdo Ramírez.