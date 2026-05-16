La Casa Rosada contra la prensa

Sabemos que la relación entre el poder y la prensa nunca ha sido sencilla. Quién no recuerda a un gobernante incomodarse con las preguntas difíciles, las filtraciones y el escrutinio permanente. Sin embargo, en democracia, precisamente esa incomodidad es parte del equilibrio institucional. Lo preocupante en Argentina no es únicamente el estilo confrontativo de Javier Milei, sino que esa confrontación no se queda sólo en el discurso político sino en mecanismos concretos de restricción dentro de la Casa Rosada.

Las medidas que se tomaron para limitar el acceso de periodistas acreditados, endurecer controles y restringir la circulación dentro de la sede del gobierno argentino reabren un debate delicado en aquel país: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la seguridad sin afectar el derecho a informar?

El argumento oficial apuntó a prevenir actos de espionaje y reforzar protocolos internos. Por supuesto, ningún Estado puede renunciar a proteger información sensible, pero en política la forma es fondo y cuando las restricciones recaen principalmente sobre periodistas críticos o reducen las condiciones mínimas para ejercer cobertura cotidiana, el mensaje público cambia: deja de percibirse como una medida de seguridad y comienza a interpretarse como un mecanismo de control.

Milei llegó al poder confrontando al sistema político, económico y mediático. Buena parte de su capital político se construyó precisamente sobre la narrativa de enfrentar a “la casta” y a sectores de la prensa tradicional. Ese discurso puede resultar rentable electoralmente, pero gobernar implica administrar instituciones, no únicamente sostener campañas permanentes. La tensión no se limita únicamente al acceso físico a la Casa Rosada. También existe una estrategia discursiva permanente de confrontación desde las redes sociales. El libro O insulto como estratégia, publicado por el FOPEA, analizó 113 mil 649 publicaciones realizadas por Javier Milei en X entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025.

El estudio encontró que 16 mil 806 mensajes —equivalentes al 15.2% del total— contenían expresiones ofensivas. Milei publicó en promedio 406 mensajes diarios, de los cuales alrededor de 60 incluían insultos o descalificaciones, muchas veces coincidiendo con anuncios económicos relevantes. Según el análisis, 70% de las publicaciones ofensivas estuvieron dirigidas contra 44 periodistas.

Estas cifras revelan la construcción sistemática de un clima de confrontación donde el periodismo deja de ser un contrapeso incómodo para convertirse, desde el discurso presidencial, en un adversario político. Y cuando esa narrativa se combina con restricciones de acceso físico a la información pública, el debate pasa de ser “el estilo personal de un presidente” a tocar fibras sensibles de la vida democrática de un país.

Delimitar el acceso periodístico a los espacios de poder rara vez fortalece a un gobierno; por el contrario, alimenta sospechas, polarización y opacidad. Las democracias modernas no se miden únicamente por la legitimidad de origen de sus gobiernos, sino por su capacidad de convivir con la crítica. Y en tiempos de radicalización política, preservar esa convivencia institucional debería ser una prioridad, no una concesión.

Porque cuando un gobierno comienza a ver a los periodistas como adversarios permanentes, el problema deja de ser mediático y empieza a ser democrático, para muestra lo que ha pasado en varios países de nuestra región latinoamericana.