Este sábado 16 de mayo, Cristiano Ronaldo perdió una nueva final con Al Nassr y dejó ir la posibilidad de coronarse con el conjunto del Golfo Pérsico por 14º ocasión desde su llegada; estos son todos los títulos que se le han negado al astro portugués.

En cuestión de 4 días, Cristiano Ronaldo pudo haberse consagrado en un par de ocasiones, sin embargo, a 12 segundos del final les anotaron un gol por un oso grosero por parte del portero brasileño Bento.

Por su parte, este sábado 16 de mayo cayó en la Final de la Champions Two de Asia 2025/26, cediendo el título para el Gamba Osaka de Japón.

Estos son cada uno de los títulos que ha perdido Cristiano Ronaldo desde su llegada al Al Nassr de Arabia Saudita:

1. Supercopa 2022.

2. Liga de Arabia 2022/23.

3. Copa del Rey 2022/23.

4. Supercopa 2023.

5. Liga de Arabia 2023/24.

6. Copa del Rey 2023/24.

7. Champions Asiática 2023/24.

8. Supercopa 2024.

9. Liga de Arabia 2024/25.

10. Copa del Rey 2024/25.

11. Champions Asiática 2024/25.

12. Copa del Rey 2025/26.

13. Supercopa 2025.

14. Champions Two de Asia 2025/26.

Cristiano Ronaldo se mantiene sin ser campeón en Arabia Saudita con Al Nassr.. Reuters

Malaria podría cortarse el jueves 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo de 2026, Cristiano Ronaldo podría conseguir su primer título desde su llegada al Golfo Pérsico, sin embargo, Al Nassr se encuentra obligado a ganar para no entrar en la especulación del resultado por parte de Al Hilal, conjunto que también se mantiene en la contienda por el cetro.

Cristiano Ronaldo será campeón: si Al Nassr vence al Damac, serán campeones. De empatar, deberán esperar que Al Hilal no triunfe en su compromiso ante Al-Fayha.

Cristiano Ronaldo sumará su torneo 15 sin título: si Al Hilal gana su partido y Al Nassr no hace lo propio, Cristiano Ronaldo obtendrá una nueva frustración en su paso por el conjunto asiático.

* Ambos partidos s jugarán el jueves 21 de mayo en punto de las 12:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

BFG