Despiden entre honores a Marie-Louise Eta; cumplió la misión

El Unión Berlín le estará eternamente agradecido con Marie-Louise Eta. El equipo le brindó una conmovedora despedida tras dirigir su último partido con el equipo varonil y no fue para más, una goleada de 4-0 sobre el Augsburgo en la Bundesliga.

Marie-Louise Eta cerró su ciclo con el Unión Berlín con una goleada Reuters

“Así hemos despedido a Marie-Louise tras su último partido con el equipo masculino, que no ha podido ir mejor tras la goleada (4-0). Esta es nuestra realidad en Köpenick: agradecimiento y orgullo por todo lo conseguido en estas semanas”, publicó el Unión Berlín en redes sociales.

En el video, se muestra la ceremonia de despedida en el medio campo, en el que Marie-Louise Eta camina y los aficionados sueltan un gran grito, lo que ella reconoce con palmadas. Después le fue entregado un arreglo floral.

El Unión Berlín terminó en el sitio 11 de la bundesliga Reuters

La técnica permanecerá en el equipo y para la próxima temporada, dirigirá al equipo femenino.

A sus 34 años, Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en las cinco grandes ligas europeas. Su debut se dio un 18 de abril de 2026, con una derrota por 1-2 frente al Wolfsburgo.

“Estaba contenta de estar aquí, pero al final es decepcionante irte del campo sin ningún punto”, indicó tras su debut.

Marie-Louise Eta se despide con un saldo de dos victorias, un empate y dos derrotas, y con la misión cumplida: salvar del descenso al Unión Berlín. El equipo terminó la temporada en el sitio 11 de la Bundesliga, con 39 puntos, a una unidad del décimo lugar, el Mainz.

LOS RESULTADOS DE MARIE-LOUISE ETA CON EL UNIÓN BERLÍN:

- Jornada 30: Unión Berlín 1 – 2 Wolfsburgo

- Jornada 31: Leipzig 3 – 1 Unión Berlín.

- Jornada 32: Unión Berlín 2 – 2 Cologne.

- Jornada 33: Mainz 1 – 3 Unión Berlín.

- Jornada 34: Unión Berlín 4 – 0 Augsburgo.