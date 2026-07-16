Templario vs Último Guerrero: rivalidad entre alumno y maestro

Los ánimos entre Templario y Último Guerrero subieron de tono en las últimas contiendas que protagonizaron. El originario de Capulalpan, Tlaxcala, ha terminado con la máscara rota y admite que le emociona la rivalidad entre alumno y maestro, esperando que pueda sorprender al lagunero.

“Quiero disfrutarlo arriba del cuadrilátero. Tengo hambre de triunfo y lo voy a sorprender. Voy a estar concentrado en esta lucha. Voy a demostrar por qué vengo de la mejor escuela y quiero ser el estandarte el CMLL. El alumno ha superado al maestro”, dijo Templario en el noticiero del CMLL Informa.

Templario afirmó que tiene hambre de triunfo y espera sorprender a Último Guerrero Foto: CMLL

“El Guerrero León” y Último Guerrero se medirán el próximo martes 21 de julio en un mano a mano. Se dijo agradecido por su paso por los Guerreros Laguneros y busca aprender de esta rivalidad.

“Siempre agradecido cuando estuve en los Guerreros Laguneros. Ahora que hay una rivalidad no hablo de que sea traicionero y es algo peligroso. Vengo de su escuela y hace diferencia. Quiero aprender de esto, me deja mucha enseñanza”, comentó.

Templario admitió que la escuela del Último Guerrero hace la diferencia Foto: CMLL

ÚLTIMO GUERRERO SABE EN LO QUE SE METE CON TEMPLARIO

Último Guerrero es uno de los luchadores que conoce de pies a cabeza a Templario, debido a que estuvo en su escuela por varios años. El lagunero reconoció que sabe en lo que se mete al encarar esta rivalidad.

“Lo conozco de pies a cabeza, es un luchador muy peligroso, tengo que hacer cosas que no sepa él. Lo tuve de alumno muchos años, tengo que hacer cosas espontáneas, te he enseñado casi todo. Sé en lo que me estoy metiendo, es mi carrera, soy yo…, miedo a ningún luchador”, declaró.

Después de enfrentar este mano a mano, tanto Templario como Último Guerrero deberán de tener una tregua, debido a que defenderán la bandera de México en el Grand Prix 2026.

“Primero, esto es competencia y vamos a ponernos la bandera, el nombre de México, es una emoción estar arriba del ring”, expresó Último Guerrero.

Por su parte, Templario afirmó que cuando acaba el Grand Prix 2026 del CMLL, “la rivalidad va a seguir”.