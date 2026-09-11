Saulo Tejeda: la joya mexicana de 17 años que fichó el Dinamo Zagreb

El Dinamo Zagreb llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del mexicano Saulo Tejeda, extremo de apenas 17 años que llega procedente del San Diego Surf y es considerado una de las jóvenes promesas del futbol mexicano.

Tejeda, nacido en Tehuacán, Puebla, ha dado el salto al futbol europeo para continuar con su formación en la academia del conjunto croata. El mexicano no se incorporará directamente al primer equipo, sino que comenzará su proceso en las categorías inferiores del Dinamo Zagreb con el objetivo de desarrollarse y, eventualmente, llegar a la Primera División.

El juvenil ya cuenta con experiencia internacional, pues ha disputado ocho partidos con la Selección Mexicana Sub-17, con un gol en su registro.

¿Quién es Saulo Tejeda?

Saulo Tejeda nació en Tehuacán, Puebla, y se desempeña principalmente como extremo derecho. Entre sus principales características destacan su velocidad, capacidad para encarar a los defensores y participación en el último tercio de la cancha.

El mexicano realizó buena parte de su proceso de formación en Estados Unidos, donde compitió en categorías juveniles y comenzó a llamar la atención de visores por sus condiciones como futbolista.

Su desempeño también le permitió ser considerado por las Selecciones Menores de México, con las que ha adquirido experiencia internacional y continúa formando parte del proceso de desarrollo de una generación que busca dar el salto al futbol profesional.

Saulo Tejeda busca cumplir el sueño de jugar en Europa

La llegada al Dinamo Zagreb representa un nuevo paso en la carrera de Tejeda, aunque su camino hacia el primer equipo apenas comienza.

El conjunto croata es conocido por trabajar con jóvenes talentos y desarrollar futbolistas desde sus categorías inferiores. Ahora, el mexicano tendrá que superar el proceso formativo del club y demostrar sus condiciones para acercarse poco a poco al máximo nivel.

Con 17 años, Tejeda tendrá en Croacia una nueva oportunidad para continuar su crecimiento y buscar convertirse en otro futbolista mexicano capaz de abrirse camino en el futbol europeo.