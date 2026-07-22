Último Guerrero acepta duelo de máscara vs cabellera ante Templario

Último Guerrero y Templario no se conformaron a que su rivalidad quedara en un mano a mano, por lo que el enfrentamiento entre maestro y alumno se elevó. “El Luchador de Otro Nivel” aceptó el desafío del “Guerrero León”, de una batalla de apuestas de máscara contra cabellera en la Arena México.

“Ya abrimos la boca una vez, él no me ha superado, yo provoqué la descalificación. Se está metiendo entre las patas de los caballos, quiere una lucha de máscara contra cabellera, estando uno arriba se calienta y acepta, no voy para atrás para nada.

Último Guerrero no se raja y afirmó que si la lucha la ponen en el Aniversario del CMLL, "adelante" Foto: CMLL

Todos queremos estar en el Aniversario del CMLL, pero para mí cualquier viernes, domingo o martes, es digna de una lucha de máscara contra cabellera, pero si el CMLL pone esa lucha en el Aniversario, adelante”, declaró el lagunero tras el desenlace de la batalla.

En la lucha del martes 21 de julio de 2026, Templario recibió los castigos de Último Guerrero desde un principio, metiéndose de nuevo con su máscara en el mano a mano que se pactó a una caída.

Templario afirmó que quiere la cabellera de Último Guerrero Foto: CMLL

El originario de Calpulalpan, Tlaxcala, respondió, pero de inmediato el integrante de “Los Guerreros Laguneros” se le fue encima y le arrancó la máscara frente al réferi, lo que provocó su descalificación.

Templario no aguantó más y lanzó el desafío a su maestro.

“Hay muchos sentimientos encontrados, pero todo lo que ha estado pasando todo este tiempo ya llegó a mi límite, el reto está, no me hago para atrás, él es mi profesor, pero como él me enseñó, lo personal se queda afuera. El reto ya está lanzado, quiero su cabellera, creo que eso es el escalón para que sea el estandarte en el Consejo Mundial de Lucha Libre”, indicó el tlaxcalteca.

Templario ya sabe lo que es protagonizar la lucha estelar en un Aniversario del CMLL. En la edición 90, desenmascaró a Dragón Rojo Jr.