Argentina ilusiona a México... y elimina al Tri del Mundial sub 20 femenino

Pese a los dos goles de Deiry Ramírez, México no logró sostener la ventaja y cayó 3-2 frente a Argentina, quedando prácticamente eliminadas del Mundial sub 20 femenino; la Albiceleste se une a Polonia como las calificadas del Grupo A para los Octavos de Final.

Obligadas a la victoria, el conjunto mexicano comandado por Dorival Bueno arribaba tras empatar ante Benín y caer frente a Polonia, mientras que Argentina goleó a las africanas y cayó estrepitosamente contra las europeas.

México 0-1 Argentina

Poco a poco, el Tri comenzó a perder el protagonismo en el duelo celebrado en la Arena Katowice de Polonia, por lo que en el minuto 30, un centro desde la banda de la derecha fue rechazado por la portera Camila Vázquez, mismo que terminó siendo enviado al fondo de las redes por Annika Paz y dejar al combinado azteca contra las cuerdas.

México 1-1 Argentina

Antes de que concluyera la primera mitad, el Tri logró responder desde los pies de Deiry Ramírez, quien con un golpeo extraordinario desde fuera del área venció el vuelo de Priscila Siben, concretando el empate e ilusionando a México sobre los minutos finales de la primera mitad (36’).

México 2-1 Argentina

La historia no estaba completa dentro de los primeros 45 minutos y las aztecas inclinaron la balanza completamente hacia su favor, por lo que una chilena de Alice Soto terminó siendo rematada por Deiry Ramírez, remontando (40’) y poniendo en ventaja al conjunto nacional que momentáneamente tomaban el segundo lugar del Grupo A y, con ello, el boleto a los Octavos de Final.

México 2-2 Argentina

Fue durante los minutos finales del compromiso cuando un tiro libre en favor de la Albiceleste terminó siendo rebotado por las mexicanas y en el pie derecho de Alma Velasco Heim, mismo con el que empalmó prodigiosamente la número 2 para anotar el segundo de la noche (78’) para las sudamericanas y conseguir su boleto hacia los Octavos de Final.

México 2-3 Argentina

Finalmente, México no logró un tercer tanto que representara la victoria y terminó su participación en la Fase de Grupos con 1 punto y -2 de diferencia de goles, aferrándose a un auténtico milagro para no ser eliminadas tras la Primera Ronda; Dolo Delgado sentenció con un último tanto en el 90+2’.

BFG