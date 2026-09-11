Erik Lira recibe el cariño de la afición de Cruz Azul previo al Clásico Joven

La Máquina salió de La Noria con algo más que la encomienda de vencer al América. Antes del Clásico Joven, Cruz Azul recibió el empujón de su gente, pero hubo un jugador que se llevó una dosis especial de cariño: Erik Lira.

Decenas de integrantes de “La Sangre Azul” llegaron hasta las instalaciones de La Noria para acompañar el último entrenamiento del equipo de Joel Huiqui. Banderas, cánticos y el tradicional ruido de la afición celeste hicieron que el cierre de preparación tuviera un ambiente distinto, de esos que recuerdan que un partido contra América se juega mucho antes de que ruede la pelota.

Entre los gritos de apoyo apareció el nombre de Lira, quien fue recibido con una ovación particularmente fuerte. El mediocampista vivió días complicados después de que se frustrara su llegada al futbol europeo, una oportunidad que estuvo muy cerca de convertirse en realidad y que finalmente se vino abajo.

Por eso, el mensaje de la afición fue claro: Erik no está solo. Los seguidores de La Máquina le hicieron sentir que, aunque Europa tendrá que esperar, en Cruz Azul todavía tiene un lugar importante.

Desde un costado, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del club, observó el banderazo mientras jugadores y cuerpo técnico cerraban filas entre sonrisas y buen ánimo.

La escena dejó una postal previa al Clásico Joven: Cruz Azul arropado por su gente y Lira, en particular, sintiendo el respaldo de una afición que decidió convertir la frustración por su fallido salto a Europa en una ovación.