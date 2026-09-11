¡Fracaso Tricolor!: Así terminó el Grupo de México en el Mundial sub 20 femenino

Terminó la actividad del Grupo A en el Mundial femenino sub 20, sector compuesto por México, Polonia, Argentina y Benín, mismos que definieron sus posiciones y los primeros boletos hacia los Octavos de Final de la justa; el Tri de Dorival Bueno finalizó en el tercer sitio.

Dos países obtuvieron su boleto a los Octavos de Final del Mundial femenino sub 20, mientras que uno espera por los resultados del resto de la Fase de Grupos para conocer si accede como uno de los mejores terceros lugares, mientras que el último sitio del Grupo A terminó eliminado de la competencia.

Estos son todos los detalles del Grupo A en el Mundial femenino sub 20, donde el Tri debutó frente a Benín, cayó ante las anfitrionas y cerró la Primera Ronda de la Copa del Mundo contra Argentina.

México igualó 2-2 frente a Benín en su debut dentro del Mundial sub 20 femenino, 2026. X: @Miseleccionfem

Todos los resultados del Grupo A en el Mundial sub 20 femenino 2026

Con 28 goles dentro del Grupo A, estos fueron cada uno de los resultados obtenidos por las selecciones en el Mundial femenino sub 20, donde las anfitrionas terminaron en todo lo alto del sector:

Polonia 3-0 Argentina / Jornada 1.

México 2-2 Benín / Jornada 1.

México 1-2 Polonia / Jornada 2.

Argentina 8-0 Benín / Jornada 2.

Polonia 4-1 Benín / Jornada 3.

México 2-3 Argentina / Jornada 3.

Posiciones del Grupo A / Mundial femenino sub 20, 2026

Estas son las posiciones finales del Grupo A en el Mundial sub 20 femenino disputado en Polonia, donde las anfitrionas hicieron pesar la localía y terminaron en la cima del sector para conseguir su boleto a Octavos de Final y esperar por uno de los mejores terceros lugares:

1. Polonia / 9 puntos (+8 diferencia de goles)

2. Argentina / 6 (+6)

3. México / 1 (-2)

4. Benín / 1 (-11)

* Pese a que México no fue último del Grupo A, sus puntos y diferencia de goles le harán imposible acceder a los Octavos de Final como uno de los mejores terceros lugares.

BFG