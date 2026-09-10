Todas las luchas confirmadas para el 93 Aniversario del CMLL

Serán nueve luchas de alarido que conformen el cartel del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), aunque todavía falta por definirse el orden que tendrán el próximo 18 de septiembre de 2026 en la Arena México, función que iniciará a las 8 de la noche.

En la cartelera figuran luchas de apuestas, con máscaras y cabelleras en juego, batallas de campeonatos (individual y parejas), manos a mano y batalla internacional de amazonas.

Místico expone la máscara, mientras Averno la cabellera en el 93 Aniversario del CMLL CMLL

A la cita en la Catedral de la Lucha Libre estarán figuras del CMLL, también de las empresas All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling y Stardom.

LAS 9 LUCHAS CONFIRMADAS PARA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL:

Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno vs Último Guerrero y Templario vs Zandokan Jr. y Star Jr. vs Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Mano a Mano: Volador Jr. vs Andrade El Ídolo.

Mano a Mano: Soberano Jr. vs Bandido.

Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (campeón) vs Komander (retador).

Por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja (campeones) vs Villano III Jr. e Hijo de Villano III vs Máscara Dorada y Neón vs una pareja más por definir.

Cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone (c) vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid vs Mina Shirakawa.

Triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (campeón) vs Zack Sabre Jr. vs Claudio Castagnoli.

Blue Panther vs Jeff Jarrett.

Maika, Mei Seira y Ema Maishima vs Sanely, Kira y Candela.

Los boletos están agotados para el 93 Aniversario del CMLL.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL?

A través del canal de Youtube del CMLL, con la membresía en el nivel leyenda.