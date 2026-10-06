Las últimas palabras de Messi con Argentina: "No venir más será un dolor muy grande"

Por fin pasó, Lionel Andrés Messi jugó su último partido con la Selección Argentina. Una victoria ante Benín (3-0) con dos asistencias y un gol del capitán, fue el ‘último baile’ del astro, quien dedicó unas emotivas palabras al final.

Como era de esperarse, al finalizar el partido se esperaba un gran homenaje para Messi y así fue. Un gran show con drones mostrando el título del Mundial Qatar 2022 entre otras imágenes.

Pero lo que todo mundo estaba esperando, las últimas palabras de Messi con Argentina, fueron un mar de nostalgia y cariño del ‘10’ por su país.

Messi en su último partido con Argentina REUTERS

El emotivo discurso de Messi tras su partida de Argentina

En medio de toda la fiesta argentina, Messi tomó el micrófono y dio sus últimas palabras. Leo dejó en claro que fue una decisión bien tomada, sin embargo, será difícil no volver a vestir la Albiceleste.

No venir más será un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, señaló.

De igual manera, enfatizó que “voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos, siempre unidos”.

Leo recordó aquellos dos últimos partidos en el Mundial 2026 y dejó en claro que el partido ante Inglaterra fue muy desgastante para el equipo y aunque pelearon ante España, no les alcanzó para el bicampeonato.

En el último Mundial estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un partido muy desgastante, la peleamos como lo hicimos siempre”, refirió.

A su vez, Messi pidió que toda la hinchada argentina apoye y aliente al nuevo grupo de la Albiceleste, ya que está seguro que vivirán momentos complicados.

“Van a venir momentos duros porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo. En esos momentos tenemos que estar nosotros, acompañando más que nunca. Hay que hacer grupos fuertes porque hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto”, mencionó.

Por último, y ante un discurso muy largo, Messi dejó en claro que está agradecido de haber sido argentino y de cumplir el sueño de levantar el Mundial.

“La verdad que estoy hablando más que nunca, no me quiero ir, no quiero dejar la cancha. Solamente decirles que los quiero, los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios de ser argentinos, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mis sueños con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero", finalizó.