Messi se despide de Argentina anotando su último gol con la 10 (VIDEO)

Lionel Messi no podía irse de la Selección Argentina sin celebrar su gol. A pesar de que el ‘10’ dio dos asistencias ante Benín, el sello de una gran carrera con la Albiceleste llegó con el tercer tanto del partido.

Para el segundo tiempo, los dirigidos por Lionel Scaloni se soltaron, después de toda la fiesta y emoción que se vivió al principio del partido y llegaron los goles.

Después de los tantos de Otamendi y Nico Paz, el gol de capitán por fin llegó. Dentro del área, un jugador de Benín le pegó al jugador de Como y de inmediato el central señaló el punto penalti.

No había discusión, el astro tomó la pelota y ya todos sabían lo que se venía. Messi respiró, miró al portero rival y sacó un disparo potente, al ángulo y así marcar el tercer tanto del encuentro.

Un gol que no es para menos, este es el último de Leo Messi con la playera de Argentina. Además, sumó su tanto 126 con la Albiceleste y el 37 en territorio argentino.